Захарова прокомментировала слова о "кладбище мигрантов" в Средиземном море

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление папы Римского Франциска, назвавшего Средиземное море "большим кладбищем" для нелегальных мигрантов.

В своем Telegram-канале российский дипломат отметила, что папа Римский призвал к проявлению милосердия к беженцам и назвал Средиземное море кладбищем, так как в его водах гибнет огромное число нелегальных мигрантов.

"Партнерам на заметку: ни Белоруссию, ни Россию Средиземное море не омывает", - написала Захарова

Ранее сообщалось, что Россия и Беларусь будут придерживаться единой позиции на Ассамблее Межпарламентского союза по ситуации на белорусско-польской границе. Об этом договорились спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин и председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко. Речь идет о недопустимости двойных стандартов и осуждении жестокого обращения польских властей с беженцами.