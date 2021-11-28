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28.11.2021 19:55
Рубрика: Общество

"Зеленая повестка" ограничит человека в питании

Текст: Константин Волков
Российская газета - Федеральный выпуск № 270(8621)
Швейцарский финансовый конгломерат Credit Suisse в исследовании "Когда выбросы становятся персональными" подсчитал, что сможет позволить себе европеец, чтобы не превышать норму выбросов углекислого газа, которая, согласно Парижскому соглашению, составляет 2,9 тонны в год на человека.
Если "зеленая" повестка восторжествует, то попробовать капучино из такой чашки уже не получится. Фото: AP Если "зеленая" повестка восторжествует, то попробовать капучино из такой чашки уже не получится. Фото: AP
Если "зеленая" повестка восторжествует, то попробовать капучино из такой чашки уже не получится. Фото: AP

"Глобальные дебаты по поводу изменения климата обычно сосредоточены на правительствах и компаниях и не обращают внимания на главный фактор выбросов - потребителя", - сказано в исследовании. Между тем, отмечают составители, "переход со стейка на вегетарианские спагетти-болоньезе (из фарша на растительной основе. - "РГ") приведет к снижению выбросов на 94 процента". Согласно выводам Credit Suisse, чтобы достичь целей Парижского соглашения, человек сможет себе позволить не столь уж много, особенно по стандартам нынешнего общества потребления. Разумеется, пока эти выкладки носят рекомендательный характер, чтобы каждый из живущих на планете мог задуматься, что он лично в состоянии сделать. Что касается личной гигиены, то аналитики предлагают принимать душ шесть раз в неделю не более четырех минут (вместо нынешних восьми минут), спускать воду в унитазе не более двух раз в день.

Фото: iStock
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Из питания - курица два раза в неделю по 100 граммов (10,4 килограмма в год); сыр - раз в неделю 25 граммов (1,3 килограмма в год). Также придется отказаться от кофе. Из одежды можно будет позволить купить 2 пары джинсов и 3 рубашки в год. Если говорить о спорте и развлечениях, то, чтобы уложиться в норму Парижского соглашения, человек сможет себе позволить занятия на беговой дорожке в спортзале 3 раза в неделю по 30 минут, а также просмотр телевизора или пользование интернетом - 2 часа в день. Но компьютерные или видеоигры придется исключить.

Credite Suisse составил описание жизни человека, который удерживает себя в рамках нормы выбросов.

"Главными источниками большого углеродного следа в еде являются красное мясо, пиво, молоко и кофе, - сказано в отчете. - Наш устойчивый потребитель обменял их на птицу, морепродукты, чай и немного вина. Путешествия - это интенсивные выбросы вредных веществ. Жить устойчиво означает ограничить полеты и использование автомобилей с бензиновыми двигателями. Наш экологичный потребитель берет один отпуск в год с перелетом в экономклассе на короткое расстояние и живет в четырехзвездочном отеле. Пять тысяч километров в год проезжает на электромобиле, а остальное перемещение - по железной дороге, на городском транспорте и велосипеде. Запуск стиральной машины - два раза в неделю по часу, посудомоечной машины - не чаще чем раз в неделю".

Главными источниками большого углеродного следа в еде являются красное мясо, пиво, молоко и кофе, сказано в отчете

Есть ли способ не ограничивать себя столь жесткими рамками? Аналитики считают, что если сажать больше деревьев, то такой подход может спасти ситуацию. Поэтому каждый может выбрать сам, 25 граммов сыра в неделю или посадка определенного количества деревьев (минимум 120 деревьев в год). Однако если выбор окажется в пользу деревьев, он не будет простым. Дерево должно прожить достаточно долго, чтобы от него был эффект. Также есть множество развивающихся стран, где посадка деревьев в достаточном количестве вряд ли возможна.

Парижское соглашение призвано снизить эмиссию углекислого газа в атмосферу, чтобы не допустить глобального потепления более чем на 2 градуса к 2100 году. Для этого необходимо, как считают ученые, изменить пищевые привычки, перейдя на преимущественно растительную диету и снизив калорийность рациона, а также радикально уменьшить все выбросы, не имеющие отношения к производству пищи.

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