Зоя Богуславская расскажет в новом телесериале о главных людях в ее жизни

Премьера документального сериала "Зоя Богуславская. Мои люди" - на телеканале "Россия - Культура" с 29 ноября по 2 декабря в 23:10. Это цикл фильмов-монологов писательницы о необыкновенных и значимых людях, встречи с которыми она считает главным итогом своей жизни.

Из рассказов Зои Борисовны складывается картина нескольких эпох - послевоенные годы прошлого века, оттепель, время застоя 70-80-х годов, перестройка и день сегодняшний. Режиссеры Валерий Белов и Игорь Волосецкий решили зафиксировать воспоминания Богуславской, понимая, что они бесценны, и со временем будут все более востребованы.

29 ноября в эфир выйдет первая серия - "Лиля Брик". Зоя Борисовна вспоминает, как ее муж - поэт Андрей Вознесенский - познакомил ее с Лилей Брик. Что произошло между Зоей и Лилей?

Историю своей любви с Владимиром Маяковским поведала Зое Борисовне еще одна женщина необычной судьбы - Татьяна Яковлева. Зоя и Татьяна не были подругами, но именно Богуславской Яковлева рассказала о личном. Например, когда Татьяна хотела пригласить возлюбленного в свой дом, ее бабушка воскликнула: "Красный поэт к белым дамам? Только через мой труп!". Почему Яковлева и Маяковский не смогли пожениться, и хотел ли этого сам поэт - и об этом расскажет Зоя Богуславская в первой части фильма.

30 ноября канал покажет серию, которая называется "Открытие Америки". Нэнси Рейган была у Зои Богуславской дома и украдкой попробовала пирог. Жаклин Кеннеди призналась ей, что даже страх за дочь, которая чуть не погибла от рук террористов, не заставит ее отослать девушку подальше от опасности: "Мы же Кеннеди! Американцы не должны подумать, что мы боимся!". Бетси Форд забыла в квартире Зои Борисовны сумочку с драгоценностями...

"Первые леди" Америки... О каждой из них Зоя Богуславская вспоминает тепло и с большим юмором. Не раз бывавшая за океаном, Зоя Борисовна поделится впечатлениями и от других знакомств с американцами. Одна из таких встреч произошла в тюрьме и имела продолжение. А еще Зоя Богуславская говорит о том, какое общее впечатление произвела на нее Америка, и почему она никогда не хотела уехать в эту страну.

1 декабря зрители смогут посмотреть серию "Театр без кулис". Она - о Театре на Таганке, который объединяет имена Андрея Вознесенского, Юрия Любимова, Владимира Высоцкого и других выдающихся людей - символов времени. Зоя Борисовна помнит множество историй, связанных с Юрием Петровичем Любимовым, рассказывает, как к нему относились актеры, как он противостоял нападкам представителей власти, умело обходя запреты чиновников от культуры.

Много воспоминаний связано и с Владимиром Высоцким. Зоя Борисовна говорит о том, как артист выступал перед классом ее сына - сейчас известного предпринимателя Леонида Богуславского, как Зураб Церетели купил Высоцкому новую гитару, и куда она делась, и о других случаях из жизни поэта и артиста.

2 декабря выходит серия "Воспоминания о Тарковском". Зоя Борисовна, например, рассказывает о том, как способствовала тому, чтобы фильм "Андрей Рублев", несмотря на препоны, вышел на экраны в советское время. С Андреем Тарковским связано много событий в жизни Зои Богуславской. Рассказывает она и о знакомстве с писателем Александром Солженицыным…