Apple пересмотрела дизайн MacBook Pro и в два раза увеличила производительность

Второй раз за два года Apple удалось совершить революцию на рынке лэптопов. Если в прошлом году компания сделала это за счет установки чипов собственного производства - M1, то в этом году купертиновцы полностью пересмотрели дизайн MacBook Pro и практически в два раза увеличили производительность - новый чип M1 Max почти в два раза мощнее своего предшественника. "РГ" протестировала шестнадцатидюймовую версию MacBook Pro стоимостью 334 990 рублей и готова поделиться своими впечатлениями.

Первое, на что обращаешь внимание - изменившийся внешний вид лэптопа. По сравнению с предшественником он слегка "потолстел", но этот шаг был необходим для того, чтобы вернуть на место разъемы, о которых с 2018 года мечтали создатели контента. Безусловно, USB-C - один из наиболее продвинутых стандартов среди разъемов, который позволяет в равной степени успешно передавать информацию с гаджета на гаджет и выводить изображение на экран. Но все же он не заменит собой HDMI (для подключения внешнего монитора), а также слот для карт памяти.

Точно так же посчитали и в Apple, решив, что у профессиональной техники должно быть большое количество самых разных разъемов, а не только один стандарт. Отдельное спасибо хочется сказать за возрожденный MagSafe. В первую очередь этот разъем необходим для безопасности вашего лэптопа - если кто-нибудь пройдет мимо и заденет провод, то "отлетит" только сам провод, а ноутбук останется стоять на месте. За долгие годы никто не придумал решения лучше - в том числе и сама Apple, и очень хорошо, что в 2021 году в Купертино вспомнили о нем и вернули его на место. Кроме MagSafe третьего поколения на левой грани расположились два разъема Thunderbolt 4 (они же USB-C) и аудиоразъем 3,5 мм. Справа нашли место для порта HDMI, еще одного Thunderbolt 4 и слота карт памяти формата SD.

Возвращение HDMI - правильный шаг. Подключить лэптоп к телевизору или проектору можно без всяких переходников, которыми были вынуждены пользоваться владельцы предыдущих поколений ноутбука. Можно сколько угодно спорить о том, что SD - устаревший и никому не нужный формат, но с утверждением не согласятся миллионы фотографов, использующие обычные цифровые фотоаппараты. Перенести фотографии с камеры сразу на ноутбук без проводов стало намного проще.

Изменился дизайн клавиатуры. Во-первых, исчезла сенсорная панель Touch Bar. На ее место вернули полноценные функциональные клавиши F1, F2, F3 и так далее. Подложка клавиатуры стала черной - таким образом сразу видно, что у вас новый MacBook Pro 2021 года, а не "старый" 2020. Уже можно делать ставки, когда другие производители ноутбуков "скопируют" это дизайнерское решение. Скорее всего, это произойдет уже в январе 2022 года на CES 2022.

В MacBook Pro 16 2021 установлен Liquid Retina XDR дисплей. Это отличный экран с великолепной яркостью и контрастностью. Его разрешение составляет 3456 х 2234 пикселя. На практике это означает, что буквы в текстах станут еще четче, а изображения - красивее. К цветопередаче также нет никаких вопросов.

Частота обновления экрана максимально составляет 120 Гц. Она динамическая - в каких-то задачах она уменьшается, а где-то, наоборот, увеличивается. С iPhone "переехала" и челка. Но, как и в случае со смартфоном, она нисколько не мешает восприятию контента, а при желании ее можно скрыть.

В Apple обновили веб-камеру. Теперь она может снимать 1080p, а само изображение улучшилось благодаря увеличенной диафрагме. В эпоху видеоконференций это особенно важно. Звук тоже обновился - смотреть фильмы и ролики с YouTube стало еще комфортнее.

Но это не совсем то, для чего люди берут ноутбук. Его берут для создания контента, обработки фото, видео. И с этими задачами лэптоп справляется великолепно. Пользователь может просматривать несколько роликов одновременно, выводить видео в 8К разрешении и делать на ноутбуке все что ему угодно.

Все отлично и с автономностью. Ноутбук легко выдерживает целый рабочий день. Показательный момент - за 40 минут видеоконференции показатель аккумулятора не снизился ни на процент.

Apple MacBook Pro 2021 - это профессиональное решение не для всех. Стоимость самого младшего 14-дюймового ноутбука составляет 189 990 рублей. Дорого ли это? Безусловно. Но люди, готовые потратить столько денег на компьютер, знают, для чего он им нужен, и готовы заплатить.