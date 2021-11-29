Банк России откажется от бумажных лицензий на страхование с 10 декабря

Лицензия на страховую деятельность больше не будет выдаваться на бумажном носителе, следует из указания Банка России.

Субъекты страхового дела при выдаче, переоформлении, замене и выдаче дубликата страховки будут получать документ исключительно в электронном виде. Право на страхование, а также перестрахование, взаимное страхование и работу страховым брокером бизнес сможет подтвердить выпиской из Единого госреестра субъектов страхового права.

Указание Банка России вступает в силу 10 декабря этого года. Компаниям, которые до этого срока уже получили лицензию на бумажном носителе, не понадобится ничего переоформлять. Для клиентов страховых организаций это также ничего не меняет.

Реестр страховщиков России опубликован в полном объеме на сайте ЦБ РФ. В нем можно проверить любую зарегистрированную компанию в области страхового права, а также узнать, какими именно видами страхования она занимается, номер лицензии организации, ее статус (работает или нет) и адрес регистрации.