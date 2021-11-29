Белорусско-российский фильм "Куда мы едем?" удостоен награды в Нидерландах

На фестивале документального кино IDFA, который проходил с 17 по 28 ноября в Нидерландах, приз за "Лучшую операторскую работу" достался белорусу Руслану Федотову за фильм "Куда мы едем?" совместного производства России и Беларуси.

Руслан Федотов родился в Могилеве. Ему 33 года. Начал снимать документальное кино в 15 лет. Учился в Минске на архитектурном факультете. Окончил Московскую школу нового кино. Автор блестящего фильма "Саламанка", удостоенного награды Минского международного кинофестиваля "Лiстапад", и фильма "Песня для кита".

Действие картины "Куда мы едем?" происходит в московском метро, съемки длились ровно год. Режиссер, он же блестящий оператор, наблюдает за обитателями метро в Новый год, в День Победы, в день ВДВ. "Я влюблен в тебя, Россия, влюблен", - напевает девушка вслед за "Любэ" слова из песни "Конь" Игоря Матвиенко в длинном переходе, а на станции "Воробьевы горы" небо взрывается разноцветным салютом.

Также на фестивале документального кино IDFA в Нидерландах режиссер Сергей Лозница получил приз в номинации "Лучший фильм". Лозница представил на смотре свою новую картину "Господин Ландсбергис". Фильм с внушительным хронометражем 246 минут также получил награду за "Лучший монтаж".

Нынешний год оказался плодотворным для Сергея Лозницы. Так, в программе спецпоказов минувшего Каннского фестиваля состоялась премьера еще одной неигровой картины режиссера - "Бабий Яр. Контекст".

Сергей родился в Брестской области, окончил в 1997 году с отличием ВГИК на отделении режиссуры игрового кино. С 2000 года работал на Санкт-Петербургской студии документальных фильмов режиссером.

Сергей - постоянный участник Каннского кинофестиваля. Его фильм "В тумане", совместного производства России и Беларуси, снятый по одноименной повести белорусского классика Василя Быкова и рассказывающий о событиях в оккупированной Беларуси в 1942 году, участвовал в основной конкурсной программе 65-го Каннского международного кинофестиваля, где был удостоен специального приза ФИПРЕССИ .