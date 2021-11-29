Более 3 тысяч заявок подано на участие в премии "Знание"

Более 3 тысяч заявок подано на участие в просветительской премии "Знание" из 80 регионов России. Об этом заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко. В понедельник прошло заседание почетного жюри премии "Знание", которое определит лауреатов главной просветительской премии страны.

"Это очень сложно для почетного жюри, но это здорово и хорошо", - сказал Кириенко на заседании, комментируя большое количество заявок.

В топ-10 регионов по количеству заявок вошли Московская, Ленинградская, Ростовская, Свердловская, Челябинская, Иркутская, Новосибирская области, Башкирия, Краснодарский край, а также Удмуртия. Организаторы рассказали, что после окончания сбора заявок на сайте, с 1 по 7 ноября, экспертная комиссия, в которую войдут лекторы общества "Знание" и представители партнерских вузов и организаций, определит шорт-лист из 4 претендентов по каждой из номинаций.

Кириенко отметил, что премия включает 15 номинаций, и 14 из них распределяются экспертами и почетным жюри, а последняя - "народным голосованием". Самыми популярными стали номинации: "За общий вклад в просвещение" (14%), "Культура и искусство" (12%), "За активную просветительскую деятельность в школе" (11%) и "История" (10%).

Представитель Кремля также рассказал о востребованности деятельности общества "Знание". "Несмотря на то, что обновлению общества "Знания" меньше полугода, сегодня это уже более 15 тысяч лекций по всей стране, причем каждая эта лекция - это встреча глаза в глаза. Кроме этого, еще и создается запись, сформировано 9 студий общества "Знание" по стране, где в хорошем качестве создается контент, в том числе и для интернета", - сказал Кириенко. Он также добавил, что онлайн-лекции общества собрали более 250 млн просмотров.