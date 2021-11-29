Будущим охотникам придется сдать экзамен

В Госдуму внесен законопроект об обязательной сдаче охотминимума и предъявлении медицинской справки для получения охотничьего билета. Речь идет о поправках в Закон "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов...". Документ уже опубликован для общественной антикоррупционной экспертизы.

Человек с ружьем должен точно знать, когда можно охотиться, а когда категорически нельзя, чтобы не нанести вред природе. Фото: Владимир Смирнов/ ТАСС

Авторы закона предлагают сделать обязательным для граждан, впервые претендующих на получение охотничьего билета, прохождение обучения требованиям так называемого охотминимума и проверки на его знание. Охотминимум включает в себя знания требований правил охоты, техники безопасности и основы биологии диких животных.

Также будущим охотникам нужно будет предоставить выписку о результатах медосвидетельствования, содержащую сведения об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием. Правда, эта обязанность не распространяется на граждан, проходящих службу в государственных военизированных организациях и имеющих воинские звания либо специальные звания или классные чины юстиции.

Авторы законопроекта приводят статистику: за период 2014-2019 годов ежегодное количество выявляемых правонарушений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов превышает 50 тысяч, а количество несчастных случаев не опускается ниже 40 в год.

Поэтому, считают разработчики, наличие набора знаний будет способствовать соблюдению гражданином установленных требований при осуществлении охоты, позволит уменьшить количество и тяжесть несчастных случаев, сократит ущерб, наносимый охотничьим ресурсам и среде их обитания.

Действительно, если человек собрался на охоту, то он должен точно знать, когда можно охотиться, а когда - категорически нельзя, например, в период вывода молодняка. Надо знать, каких особей можно добывать и с какого расстояния, какую пулю и дробь какого номера применять в каждом конкретном случае, чтобы не было подранков и долгой, мучительной гибели животного. Нельзя превращать охоту в жестокое истребление.

Охотминимум включает в себя знания требований правил охоты, техники безопасности и основы биологии диких животных

Казалось бы, это элементарно, так должно быть. И когда-то, при СССР, так и было. Сегодня же охотничий билет можно получить явочным порядком в МФЦ, предъявив паспорт и расписавшись, что ознакомлен с какими-то правилами. Ну, надо еще принести фото и заплатить госпошлину.

И все, ты - охотник. Теперь ситуацию с билетом предложено концептуально изменить. Но эксперты предлагают сначала определиться со статусом охотничьего билета. Зачем он вообще нужен?

Право на отстрел определенных видов птиц и зверей в конкретных охотугодьях он не дает - все равно придется покупать у местных егерей лицензию. Наличие билета лишь позволяет приобрести такую лицензию. При этом, если имеется другой билет - конкретного охотничьего общества, на территорию которого вы приехали, то лицензия обойдется дешевле. Что понятно - за такой клубный билет надо ежегодно платить немаленький взнос, который идет на содержание охотугодий, восполнение и сбережение поголовья животных и т.д. По сути, наличие обычного охотничьего билета дает всего лишь право вынести оружие из дома и довезти его до места охоты. Хотя не факт, что там вам разрешат эту охоту.

Наличие охотничьего билета дает всего лишь право вынести оружие из дома и довезти его до места охоты. Права на отстрел птиц и зверей он не дает

Увы, правом выйти с зарегистрированным оружием из дома порой пользуются преступники, как это случилось в Керчи, Казани и Перми. Самое страшное то, что пока они не начали стрелять по людям, все их действия были абсолютно законны. При наличии охотничьего билета и действующего разрешения на конкретное оружие они имели полное право вне своего дома переносить разряженное зачехленное ружье. А в кармане - патроны к нему. Ни один полицейский не придерется.

Кроме того, экспертов удивляет информация, указанная в охотничьем билете, выдаваемом сегодня в МФЦ. Вернее, ее отсутствие. Там, кроме фотографии, фамилии, имени и отчества, даты рождения владельца и даты выдачи документа, нет больше ничего. Разве что трогательная просьба природоохранных служб непременно сообщить, если будет добыта окольцованная дичь - это очень важно для науки. Постоянным членам охотничьих обществ такой билет в принципе не нужен.

Для сравнения можно вспомнить о советском охотничьем билете. Он был сразу привязан к конкретному охотничьему обществу, например, общесоюзному, профсоюзному, спортивному или военному. И, как в каждом членском билете, в нем фиксировалась уплата членских взносов. В билете обязательно указывалась дата сдачи охотрыбминимума. И одновременно билет служил разрешением на владение и ношение охотничьего оружия - в нем обязательно указывалось количество стволов, модели, номера и даты приобретения или продажи оружия, в том числе холодного. Ножи тоже были номерными. Иногда в билете записывалось, когда и сколько было куплено патронов.

Сейчас, конечно, оружием владеют не только охотники, но и, так сказать, самооборонщики, любители стрельбы, коллекционеры, профессиональные спортсмены. Им охотбилеты не нужны, хотя они каждые пять лет перерегистрируют свое оружие с выполнением всех положенных упражнений, включая прохождение медкомиссии.

А начинающему охотнику медсправку для получения билета получить очень даже полезно - она действительна год и ее можно предъявить в подразделении лицензионно-разрешительной работы при получении лицензии на покупку ружья. А без ружья - зачем вам охотбилет?