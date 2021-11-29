CD Projekt RED начнет разработку новой игры по "Ведьмаку" в следующем году

Польская студия CD Projekt RED, авторы культовых игр "Ведьмак 3: Дикая Охота" и Cyberpunk 2077, начнет разработку новой игры по вселенной "Ведьмака" в следующем году. Об этом заявил глава компании Адам Кичиньский.

"Сейчас мы сфокусированы на двух франшизах, - рассказал он. - У них высокий потенциал и поэтому главная цель студии заключается в том, чтобы начать разработку игр по обеим вселенным в следующем году".

Кроме того, Кичиньский сообщил, что компания занимается выпуском обновленных версий "Ведьмак 3" и Cyberpunk 2077 для консолей нового поколения. Планируется, что обновления для игр выйдут уже в первом квартале 2022 года.