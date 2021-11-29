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29.11.2021 19:29
Рубрика: Экономика

Цены на нефть могут откатиться на год назад

Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 271(8622)
Одна лишь новость о появлении нового штамма коронавируса "омикрон" обрушила цены на нефть с 82 до 72 долларов за баррель. Новостной фон за один день сумел добиться того, что не под силу оказалось сделать президенту США Джо Байдену, который, ведя переговоры с крупнейшими импортерами нефти и оказывая давление на страны ОПЕК, с начала осени пытался сбить котировки барреля с пика.
Фото: Егор Алеев/ТАСС Фото: Егор Алеев/ТАСС
Фото: Егор Алеев/ТАСС

В результате теперь на нефтяной рынок могут негативно повлиять не только заново вводимые многими странами локдауны, но и решения США, Китая, Великобритании, Японии, Индии и Южной Кореи распечатать свои стратегические резервы. Котировки могут свалиться до 50-60 долларов за баррель, то есть к прошлогоднему уровню. Естественно, сейчас все ждут реакции на последние события стран, участвующих в сделке ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Новак: Срочные меры на рынке нефти из-за омикрона не нужны

С одной стороны, по словам вице-премьера Александра Новака, Россия пока не видит необходимости в срочных мерах на рынке нефти из-за нового штамма коронавируса. При этом он подчеркнул, что альянс на встрече 2 декабря обязательно обсудит сложившуюся ситуацию на мировом нефтяном рынке и необходимость дополнительных мер по ее стабилизации.

С другой стороны, по информации Bloomberg, в ОПЕК считают, что только высвобождение из стратегических запасов около 75 млн баррелей нефти создаст избыток предложения на рынке в декабре-январе и приведет к падению котировок.

В результате переговоры участников альянса ОПЕК+ 2 декабря могут оказаться непростыми. Россия, по-видимому, будет настаивать на сохранении ранее оговоренных темпов роста добычи, суммарно на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно. Нашу страну устроят цены выше 60 долларов за баррель, а снижение котировок ниже 75 долларов позволит уменьшить напряженность на внутреннем рынке автомобильного и авиационного топлива. Кроме этого, декабрь и январь - пик нефтедобычи российских компаний.

Против этого может выступить Саудовская Аравия - другой лидер сделки ОПЕК+. Бюджет королевства в значительно большей степени, чем у нашей страны, зависит от поступления нефтяных доходов, по разным оценкам, от 65% и выше. В России - 28-35%. Причем для казны Саудовской Аравии большую роль играет цена на нефть - чем выше, тем лучше. В России же существует цена отсечения - 43,3 доллара за баррель нефти Urals в 2021 году. В наш бюджет идут доходы от продажи нефти по этой цене. Все, что выходит сверху, направляется в Фонд национального благосостояния.

Россию с большой долей вероятности поддержат Казахстан и Мексика, а из стран, входящих в нефтяной картель, - ОАЭ. Саудовская Аравия традиционно может рассчитывать на поддержку участников ОПЕК.

Мнения экспертов о дальнейших шагах альянса разделились. Возможно, последние новости убедят ОПЕК+ не наращивать добычу сверх оговоренных объемов, считает руководитель направления "Декарбонизация и климат" Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Екатерина Грушевенко.

Аналитик ФГ "Финам" Андрей Маслов считает, что ОПЕК+ все же пересмотрит действующие условия сделки в сторону уменьшения роста добычи. Иного мнения придерживается глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен. Он допускает возможность избытка предложения нефти в начале 2022 года и, как следствие, решение ОПЕК+ о дополнительном сокращении производства с января. При этом Хансен считает, что риски подорожания нефти выше 90 долларов за баррель из-за роста цен на другие энергоресурсы также сохраняются, просто немного отодвигаются по времени. С его точки зрения, еще больший рост котировок возможен в 2023 году, когда ОПЕК+ исчерпает все возможности по увеличению добычи, а нефтяной рынок начнет ощущать последствия недоинвестируемости отрасли в прошлые годы из-за "зеленой" политики.

Экономика Отрасли Нефть и газ Цена на нефть

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