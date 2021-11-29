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29.11.2021 18:47
Рубрика: Общество

Часть лечебной минералки может оказаться вне закона

Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 271(8622)
С нового года железосодержащая минеральная вода или, например, радоновые ванны могут оказаться вне закона. У техрегламента о безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду, 31 декабря 2021 года заканчивается переходный период. А по новым требованиям нормативы содержания марганца и радионуклидов предельно ужесточены. Бизнес и наука говорят, что для лечебной минералки выполнить эти требования невозможно без потери лечебных свойств.
Избыток марганца в воде приводит к проблемам с сосудами и легкими. Фото: РИА Новости Избыток марганца в воде приводит к проблемам с сосудами и легкими. Фото: РИА Новости
Избыток марганца в воде приводит к проблемам с сосудами и легкими. Фото: РИА Новости

На публичное обсуждение вынесен проект решения коллегии Европейской экономической комиссии (ЕЭК), по которому для лечебно-столовой и лечебной минеральной воды с содержанием бора скорректированы верхние границы содержания этого микроэлемента: для лечебно-столовой - с 60 мг/дм[3] до 100 мг/дм[3], для лечебной снято ограничение в 100 мг/дм[3]. Помимо этого, для плавного перехода на новые требования продлен переходный период для производителей - с 1 января до 7 мая 2022 года. А выпущенную до вступления в силу техрегламента разрешается выпускать по старым требованиям до 1 декабря 2022 года.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Для российских вод повышенное содержание бора нехарактерно, изменение было принято по инициативе Армении, все остальные страны поддержали это изменение, пояснил президент Союзнапитков Максим Новиков. А для российских производителей минеральной воды принципиальным остается вопрос содержания марганца и радионуклидов. Бизнес еще год назад выступал с предложениями о смягчении норм. Но по этим микроэлементам изменений пока не принято.

"Основной риск - это нормирование марганца для лечебных и лечебно-столовых минеральных вод. Содержание этого элемента в воде с природным повышенным содержанием марганца технологически невозможно снизить, не применяя при этом жесткие способы очистки, которые ведут к изменению состава вод. Это не допускается по новому техрегламенту", - говорит Новиков.

Для вод с повышенным содержанием радионуклидов проблема та же - применение жестких способов очистки позволяет снизить их уровень, но изменяет природный состав минеральных вод, это запрещается техрегламентом, рассказывает эксперт.

Марганец в минеральной воде не присутствует один и идет в паре с железом. Железистые воды полезны в том числе для людей с железодефицитной анемией. Такие воды в России есть на Дальнем Востоке, в Ленинградской области, Железноводске, и они уникальны по своим лечебным свойствам, говорит ведущий научный сотрудник ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности Елена Севостьянова. Но в техрегламенте установлены нормы для питьевой воды на уровне 0,4 мг на литр с расчетом, что выпить такой воды можно 3 литра в сутки. Другое дело - с минералкой. Железистые при всем желании не выпьешь 3 литра в сутки - они очень специфические на вкус.

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То же самое с водой, содержащей повышенное количество радионуклидов. Такие лечебно-столовые и лечебные воды используются для профилактики или лечения желудочно-кишечного тракта и других заболеваний. Например, "Славяновская" или "Ессентуки-17" содержат повышенную альфа-радиоактивность. И те же радоновые ванны - тоже источник повышенных радионуклидов. Но они не пьются в таких же объемах, как питьевая, уже потому, что они сильно соленые.

Нужно отсрочить вступление в силу техрегламента, чтобы внести послабления для минералки, в противном случае около трети российских предприятий могут просто встать, прогнозируют эксперты. Впрочем, по словам Новикова, такие изменения запланированы. "Сейчас работает межгосударственная рабочая группа, которая рассматривает вопрос с наличием технологически невыполнимых требований технического регламента и подходами к их нормированию и контролю", - говорит Новиков.

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