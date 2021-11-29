Дни поэзии в "Михайловском" предварят 225-летие Александра Пушкина

В 2024 году Россия будет праздновать большую и важную дату - 225-летие Александра Сергеевича Пушкина. Юбилейные мероприятия пройдут не только в сам юбилейный год, но будут и всячески предварять его. Знаковые торжества ожидаются, конечно же, в музее-заповеднике "Михайловское" в Псковской области. Планы обсудили на заседании в Министерстве культуры.

Празднику поэзии, который ежегодно проходит в "Михайловском", было уделено особое внимание. Митрополит Псковский и Порховский Тихон отметил, что это одно из главных литературных событий в культурной жизни страны, посвященных поэту. Программа традиционно включает в себя множество ярких событий - чтение стихов, концерты, выставки, спектакли и многое другое.

"В честь юбилейной даты нам необходимо приступить к подготовке проведения праздничных мероприятий в Псковской области. У нас уже есть конкретные предложения для того, чтобы это по-настоящему большое и важное событие зазвучало по-новому", - добавил он.

В частности, к участию в организации следующего поэтического праздника планируют привлечь режиссера Вячеслава Игнатова и представителей Литературного института имени А.М. Горького, в том числе его ректора Алексея Варламова и профессора, писательницу Олесю Николаеву.

"Необходимо пригласить команду единомышленников, которая займется подбором мероприятий и их организацией как в Пскове, так и в "Михайловском". В результате Дни Пушкинской поэзии и русской культуры будут предварять все события юбилейного года", - подчеркнула министр культуры РФ Ольга Любимова.

Она также рассказала, что в год 225-летия Пушкина запланировано большое количество событий, и сейчас всем причастным предстоит серьезная работа.