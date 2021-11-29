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29.11.2021 11:51
Рубрика: Экономика

Должники смогут защитить минимальную сумму только на одном счете

Текст: Владислав Куликов
В ближайшее время у должников появится возможность подать через портал Госуслуг заявление о защите своего прожиточного минимума от взыскания. Об этом сообщили в Федеральной службе судебных приставов.

В ведомстве напомнили, что с 1 февраля 2022 года будет реализовано право граждан на ежемесячное сохранение денежных средств в размере прожиточного минимума при взыскании долгов. Иными словами, у должников появится защищенная сумма, забрать которую нельзя.

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"Чтобы воспользоваться таким правом, должнику необходимо будет в обязательном порядке обратиться лично с заявлением в подразделение судебных приставов, где ведется исполнительное производство, - поясняют в службе судебных приставов. - В заявлении должник должен указать свои данные: фамилию, имя, отчество (при его наличии), гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства или место пребывания, номер контактного телефона, дату и номер исполнительного производства".

Если в регионе, где живет должник, размер прожиточного минимума выше, чем установлен в целом по стране, то человек в заявлении должен будет указать, к какой социально-демографической группе он относится: трудоспособное население, пенсионеры и т.п.

"Это позволит ему ежемесячно сохранять денежные средства в размере прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации, - рассказывают приставы. - Кроме того, в заявлении гражданину необходимо указать реквизиты одного банковского счета, на котором необходимо сохранять денежные средства в размере прожиточного минимума, а также наименование и адрес банка, реквизиты которого указаны в заявлении".

Служба судебных приставов особо обращает внимание: сохранить размер прожиточного минимума можно только на одном счете в одном банке. Получив заявление, пристав вынесет соответствующее постановление и направит в банк. В ведомстве также уточняют: если на содержании у должника имеются родственник-инвалид или иные лица, находящиеся у него на иждивении, то человек вправе обратиться в суд с заявлением о сохранении ему денежных средств, превышающих прожиточный минимум.

"С начала следующего года заявление на сохранение денежных средств в размере прожиточного минимума можно будет подать через портал Госуслуги", - рассказали в ФССП.

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