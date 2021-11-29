Экс-министр обороны США подал в суд на Пентагон

Очередным скандалом, связанным с публикацией мемуаров отставных американских официальных лиц, обернулось издание книги бывшего шефа Пентагона Марка Эспера. Будучи министром обороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа, весной следующего года Эспер намеревался выпустить в свет свои воспоминания с напыщенным названием "Священная клятва".

Однако, как стало известно газете The New York Times, рукопись этого литературного опуса подверглась серьезной цензуре. Внесенная минобороны США правка категорически не устроила Эспера, который теперь намерен засудить ранее возглавляемый им же Пентагон.

На своей прежней должности Марк Эспер успел проработать всего-то полтора года (с июля 2019 по ноябрь 2020 года), полностью разочаровал Трампа по части лояльности и был со скандалом уволен сразу после поражения республиканца на последних президентских выборах. Как и многие другие выставленные за двери Белого дома отставники - из-под пера "обиженных" на Трампа экс-чиновников за последние полтора года вышла уже дюжина книг - изобретать велосипед Эспер не стал и быстро настрочил собственные воспоминания.

Что там изложено, остается только догадываться, но сам экс-глава минобороны США сообщал, что собирается в подробностях рассказать о своем "бурном пребывании в должности" и раскрыть "полную и неприкрашенную историю страны, особенно в ее сложные периоды". Шесть месяцев назад рукопись "Священной клятвы" была передана для ознакомления в Пентагон. По закону все бывшие американские госслужащие с допуском к гостайне обязаны "прогонять" свои литературные труды через специальные комиссии для недопущения раскрытия авторами секретной информации. Как итог такой цензуры - целые страницы, а то и главы опубликованных книг бывших сотрудников ЦРУ, Совета национальной безопасности и других американских госведомств нередко оказываются изрядно заретушированными.

В случае с Эспером исключение Пентагон делать не стал и, судя по данным СМИ, запретил публиковать значительную часть его мемуаров. "Как и со всеми такими обзорами, министерство всерьез относится к своей обязанности балансировать национальную безопасность с пожеланиями автора", - заявил представитель минобороны США Джон Кирби.

Сам же бывший шеф американского оборонного ведомства заявляет, что цензура к его произведению была применена неправомерно. "Существенный фрагмент текста изымается из публикации под предлогом секретности. Изъятый текст необходим для изложения важных историй, затрагиваемых в рукописи, - указывается в иске Эспера, поступившем в минувшее воскресенье в расположенный в Вашингтоне суд федерального округа Колумбия. - Меня также попросили удалить мои взгляды на действия других стран, мои разговоры с иностранными чиновниками о международных событиях, которые были широко освещены".

Явно желая раздуть шумиху вокруг своей книги, что напрямую влияет на ее коммерческий успех, экс-глава Пентагона придал скандалу скандально-политический подтекст. В частности, Эспер обвинил действующую администрацию США в ущемлении "защищаемых первой поправкой конституционных прав", назвал обращение в суд единственным способом "полностью донести свою историю до американского народа" и заявил, что его мемуары включают "важные детали и новые взгляды" на администрацию Трампа.

Примечательно, что "свои истории" и "новые взгляды" путем публикации скандальных мемуаров ранее монетизировала целая плеяда чиновников, уволенных в результате адской кадровой чехарды времен Трампа. Среди них отработавший всего 11 дней в качестве директора по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи, продержавшийся 6 месяцев на должности пресс-секретаря администрации Шон Спайсер, проработавшая на этой же должности 9 месяцев Стефани Гришэм, усидевший в кресле 17 месяцев советник по национальной безопасности президента Джон Болтон и многие другие.

К скандалу с публикацией мемуаров Болтона "Комната, где это произошло" стоило бы присмотреться повнимательнее Марку Эсперу, собравшемуся судиться с Пентагоном. Летом прошлого года в преддверии выхода книги Болтона в Белом доме пригрозили автору уголовным преследованием за раскрытие секретных сведений и пообещали добиться судебного запрета на выплату причитающихся ему гонораров. Тем более, такие прецеденты в американской юридической практике уже имеются.