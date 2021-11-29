Экс-министр обороны США подал в суд на Пентагон

Новости

Первый случай заражения штаммом "омикрон" выявили в Испании 20:17
МЧС Крыма предупредило об усилении ветра до ураганного 20:14
В Москве завершился международный фестиваль, посвященный 700-летию Данте 20:04
Генконсульство: Россиян среди погибших в результате урагана в Стамбуле нет 19:49
МВД просит продлить арест бывшей замминистра просвещения Марине Раковой 19:42
МИД РФ возложил ответственность на НАТО за происходящее на границе Беларуси 18:50
В Крыму сильный ветер обесточил города и повалил деревья 18:48
Криштиану Роналду не приедет на церемонию вручения "Золотого мяча" 18:48
Суд арестовал водителя BMW, которого задерживали со стрельбой в Москве 18:35
Суд оштрафовал Google еще на 3 миллиона рублей 18:10
Фестиваль "Дипломатия Дружбы" объединил почти 15 тысяч школьников из России и Китая 17:59
В Петербурге подведут итоги председательства РФ в Арктическом совете 17:59
В "Газпроме" заявили, что высокие цены на газ негативно влияют на спрос 17:59
Матвиенко предложила работать на опережение по природоподобным технологиям 17:57
Умер актер из "Крокодила Данди" Дэвид Галпилил 17:50
Прокурор попросил 4 года колонии для бывшего схиигумена Сергия 17:18
Медики назвали симптомы "омикрон"-штамма коронавируса 17:14
В Москве стартовал чемпионат "Московские мастера" по стандартам WorldSkills Russia 16:54
Более 3 тысяч заявок подано на участие в премии "Знание" 16:40
Ростех запатентовал умный прицел 16:40
Путин обсудил с президентом ЦАР борьбу с коронавирусом 16:36
Рябков рассказал о подготовке к переговорам Путина и Байдена 16:26
"Красное уведомление" стало самым просматриваемым фильмом Netflix 16:25
В Москве введен режим повышенной готовности из-за циклона "Бенедикт" 16:19
Рябков: Россия обязательно ответит на высылку своих дипломатов из США 16:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Вечорко: Даже выйдя из "красной зоны", визитеры не поверили в происходящее
Вечорко: Даже выйдя из "красной зоны", визитеры не поверили в происходящее
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что изменится в жизни россиян в декабре
29.11.2021 20:00
Рубрика: В мире

Экс-министр обороны США подал в суд на Пентагон

Текст: Александр Гасюк
Российская газета - Федеральный выпуск № 271(8622)
Очередным скандалом, связанным с публикацией мемуаров отставных американских официальных лиц, обернулось издание книги бывшего шефа Пентагона Марка Эспера. Будучи министром обороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа, весной следующего года Эспер намеревался выпустить в свет свои воспоминания с напыщенным названием "Священная клятва".
Марк Эспер обиделся на Пентагон, который неудачно "отредактировал" его мемуары. Фото: Gettyimages Марк Эспер обиделся на Пентагон, который неудачно "отредактировал" его мемуары. Фото: Gettyimages
Марк Эспер обиделся на Пентагон, который неудачно "отредактировал" его мемуары. Фото: Gettyimages

Однако, как стало известно газете The New York Times, рукопись этого литературного опуса подверглась серьезной цензуре. Внесенная минобороны США правка категорически не устроила Эспера, который теперь намерен засудить ранее возглавляемый им же Пентагон.

Фото: iStock
В Пентагоне появится реорганизованное подразделение по слежению за НЛО

На своей прежней должности Марк Эспер успел проработать всего-то полтора года (с июля 2019 по ноябрь 2020 года), полностью разочаровал Трампа по части лояльности и был со скандалом уволен сразу после поражения республиканца на последних президентских выборах. Как и многие другие выставленные за двери Белого дома отставники - из-под пера "обиженных" на Трампа экс-чиновников за последние полтора года вышла уже дюжина книг - изобретать велосипед Эспер не стал и быстро настрочил собственные воспоминания.

Что там изложено, остается только догадываться, но сам экс-глава минобороны США сообщал, что собирается в подробностях рассказать о своем "бурном пребывании в должности" и раскрыть "полную и неприкрашенную историю страны, особенно в ее сложные периоды". Шесть месяцев назад рукопись "Священной клятвы" была передана для ознакомления в Пентагон. По закону все бывшие американские госслужащие с допуском к гостайне обязаны "прогонять" свои литературные труды через специальные комиссии для недопущения раскрытия авторами секретной информации. Как итог такой цензуры - целые страницы, а то и главы опубликованных книг бывших сотрудников ЦРУ, Совета национальной безопасности и других американских госведомств нередко оказываются изрядно заретушированными.

В случае с Эспером исключение Пентагон делать не стал и, судя по данным СМИ, запретил публиковать значительную часть его мемуаров. "Как и со всеми такими обзорами, министерство всерьез относится к своей обязанности балансировать национальную безопасность с пожеланиями автора", - заявил представитель минобороны США Джон Кирби.

Сам же бывший шеф американского оборонного ведомства заявляет, что цензура к его произведению была применена неправомерно. "Существенный фрагмент текста изымается из публикации под предлогом секретности. Изъятый текст необходим для изложения важных историй, затрагиваемых в рукописи, - указывается в иске Эспера, поступившем в минувшее воскресенье в расположенный в Вашингтоне суд федерального округа Колумбия. - Меня также попросили удалить мои взгляды на действия других стран, мои разговоры с иностранными чиновниками о международных событиях, которые были широко освещены".

Явно желая раздуть шумиху вокруг своей книги, что напрямую влияет на ее коммерческий успех, экс-глава Пентагона придал скандалу скандально-политический подтекст. В частности, Эспер обвинил действующую администрацию США в ущемлении "защищаемых первой поправкой конституционных прав", назвал обращение в суд единственным способом "полностью донести свою историю до американского народа" и заявил, что его мемуары включают "важные детали и новые взгляды" на администрацию Трампа.

Фото: Владимир Баранов / РИА Новости
В Минобороны РФ отвергли обвинение Пентагона в создании угрозы МКС

Примечательно, что "свои истории" и "новые взгляды" путем публикации скандальных мемуаров ранее монетизировала целая плеяда чиновников, уволенных в результате адской кадровой чехарды времен Трампа. Среди них отработавший всего 11 дней в качестве директора по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи, продержавшийся 6 месяцев на должности пресс-секретаря администрации Шон Спайсер, проработавшая на этой же должности 9 месяцев Стефани Гришэм, усидевший в кресле 17 месяцев советник по национальной безопасности президента Джон Болтон и многие другие.

К скандалу с публикацией мемуаров Болтона "Комната, где это произошло" стоило бы присмотреться повнимательнее Марку Эсперу, собравшемуся судиться с Пентагоном. Летом прошлого года в преддверии выхода книги Болтона в Белом доме пригрозили автору уголовным преследованием за раскрытие секретных сведений и пообещали добиться судебного запрета на выплату причитающихся ему гонораров. Тем более, такие прецеденты в американской юридической практике уже имеются.

В мире США

Главное сегодня

МИД: Постпредство РФ при НАТО в Брюсселе вряд ли возобновит работу
Центр Гамалеи начал адаптировать "Спутник V" под штамм омикрон
Генконсульство: Россиян среди погибших в результате урагана в Стамбуле нет
Президент подписал закон о едином налоговом платеже для бизнеса
Умер создатель фильмов "Бег", "Легенда о Тиле", "Тегеран-43" Владимир Наумов
Смогут ли США разрушить сделку ОПЕК+
Американцев поразили фото советского солдата Кобытева до и после войны