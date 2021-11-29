Эксперты обсудили жизнь и творчество Юрия Кузнецова

Он был последним великим поэтом ушедшего века - так иногда говорят о Юрии Кузнецове. Поэту, переводчику, литературному критику и педагогу в нынешнем году исполнилось бы 80 лет. О том, чем запомнится классик русского слова, поговорили участники "круглого стола", который состоялся 26 ноября.

"Увлекаясь новомодными поэтическими течениями, мы забываем о сути - об истинной поэзии и литературе", - считает начальник отдела поддержки литературного процесса, книжных выставок и пропаганды чтения департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры Александр Воропаев. По его оценке, новому поколению не хватает голосов из 60-х, 70-х, 80-х. В том числе и голоса Юрия Кузнецова, о котором, пожалуй, мало кто знает из современной молодежи. В 2003-м будет 20 лет с тех пор, как классик ушел из жизни, но его поэзия до сих пор актуальна и современна, считает Воропаев.

Великая Отечественная война стала центральной темой для поэта, отметила директор Бюро пропаганды художественной литературы Союза писателей России Алла Панкова. Отец поэта - Поликарп Кузнецов - погиб в 1944-м при штурме Сапун-горы. Он так и не увидел сына, родившегося в 1941 году. "У Кузнецова была своя война - на духовном уровне", - считает Панкова.

Немногие знают, что Юрий Кузнецов восстановил практически все имена погибших вместе с его отцом на Сапун-горе, рассказал литературный критик, заместитель главного редактора журнала "Наш современник" Сергей Куняев. "Для него была нестерпима сама мысль о безымянности подвига, о безымянности героя", - заметил критик. "У нас, к сожалению, и на протяжении XX века, и до сих пор привыкли резать историю на куски и противопоставлять один такой кусок другому, - добавил он. - В поэзии Кузнецова история, по существу, едина".

Не все понимали его творческую манеру, тем не менее каждый новый поэтический сборник поэта становился событием в культурной жизни России. За книгу "Душа верна неведомым пределам..." он был удостоен Государственной премии России.

Великая Отечественная война стала центральной темой для поэта

Кроме того, Кузнецов был невероятным педагогом, и для учеников он был не гуру, а старшим другом, подчеркнула эксперт в сфере печати и массовых коммуникаций Галина Щетинина. "Посмотрите его выступления в "Ютубе", почитайте о нем и послушайте, как он читает стихи", - призвала она.