Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Марина Трубилина 
16:15 29.11.2021

Эксперты попросили вернуть госконтроль за качеством стройматериалов

Восстановить госконтроль за качеством стройматериалов предложили участники слушаний на тему фальсификации продукции в этой сфере, которые прошли в Общественной палате.

В последние годы доля фальсифицированной продукции на рынке снижалась, отметил начальник Управления госконтроля и надзора Росстандарта Александр Кузьмин. В 2016 году, к примеру, по экспертным оценкам, фальсифицировалось более 30% кабельной продукции и более 70% в сегменте силовых кабелей, применяемых в строительстве. В 2020 году, благодаря предпринимаемым госорганами мерам, в отдельных регионах объем фальсификата снизился до 11-15%, отметил он. То есть объем поддельной продукции в этой сфере снизился на 24 млрд рублей. Однако с 1 июля Росстандарт из-за изменений в законодательстве уже не контролирует качество строительной продукции.

Фото: iStock
ФАС создала реестр производителей стройматериалов для контроля за их ценами

Сокращение фальсификата на рынке - это не только уменьшение количества некачественной продукции, отметил председатель Комиссии по стандартизации Общественного совета при Росстандарте Андрей Лоцманов. Это еще и увеличение налоговых платежей и новые рабочие места. К примеру, после того, как ввели обязательную сертификацию радиаторов отопления, пошли инвестиции из Швейцарии, Германии, Италии. В России были построены новые заводы. "Иностранные инвесторы увидели, что рынок защищен, значит, можно строить производство, рынок сбыта будет обеспечен", - отметил он.

Остро стоит вопрос фальсификации стальных труб, добавил Лоцманов. Трубная промышленность поставляет в строительство 4 млн тонн труб, но 10% из них - трубы, бывшие в употреблении. Их берут из старых газопроводов, очищают и продают под видом новых. После того как в Санкт-Петербурге использовали 600 км таких труб, фонтаны забили по всему городу, сказал Лоцманов. И таких примеров десятки.

Существуют сегменты рынка, куда уважающий себя производитель просто не пойдет, рассказал вице-президент Ассоциации НП "Опора" Максим Третьяков. Это, например, производство кабелей для строительства. Фальсифицированный кабель вдвое дешевле качественного, иногда ниже себестоимости входящей в него меди, и добросовестные производители не могут тут конкурировать по ценам. Ассоциацией создан стандарт для органов инспекции по стройматериалам, но ни один регион не хочет начинать эксперимент по его применению, отметил Третьяков, поскольку очевидно, что фальсификата очень много. По разным оценкам, подделывается от 43% до 65% кабеля. Фактически хороший кабель востребован только в ситуациях, когда кто-то купил дорогую московскую недвижимость и сам закупает стройматериалы, отметил Третьяков. Кроме того, нужно разработать ГОСТы на поливинилхлорид, считает эксперт. Когда завод закупает компоненты для изоляции кабеля, он не может проверить качество. И позже бездымный пожароустойчивый кабель начинает гореть и дымить.

Фото: iStock
Минстрой вводит штрафы для производителей стройматериалов

Весной Национальное объединение производителей стройматериалов, изделий и конструкций провело мониторинг качества электрокабелей, закупая образцы в популярных у населения магазинах, рассказал председатель комитета организации Дмитрий Зорин. Экспертиза показала, что в Уральском федеральном округе 77% образцов - фальсификаты, в Нижнем Новгороде 39%, в Сибирском ФО - 68%. Единственный механизм для борьбы с этим - иски к продавцам такой продукции, отметил Зорин. Продавцы перекладывают ответственность на производителей, снимают с полок этот товар, в Нижнем Новгороде три нарушителя из десяти вернули деньги за экспертизу товара и сняли его с прилавков. При этом в Мурманской области фальсификата вообще не было выявлено. Это объясняется тем, что в регионе меньше строят, меньше федеральных торговых сетей и покупателям достаточно объемов качественного кабеля, считает Зорин.

Минпромторгом подготовлены изменения в закон о техрегулировании, которые позволят восстановить госконтроль за качеством стройматериалов, рассказал Лоцманов. В ближайшие дни этот вопрос будет рассматриваться в правительстве. Правительству принимать решение, за каким ведомством закрепить эти контрольно-надзорные функции, но оставлять без внимания рынки социально важной продукции нельзя, подчеркнул Кузьмин.

Сейчас читают

Недвижимость
14:06

Путин освободил многодетные семьи от НДФЛ при продаже жилья

Путин освободил многодетные семьи от НДФЛ при продаже жилья

Семьи с двумя и более детьми освобождаются от уплаты налога на доходы физлиц, полученные при продаже жилья в случае приобретения ими нового для улучшения жилищных условий. Закон об этом подписал президент России Владимир Путин

Ипотека
25.11.2021

ДОМ.РФ запустит Единую региональную ипотеку

ДОМ.РФ запустит Единую региональную ипотеку

ДОМ.РФ совместно с крупнейшими банками разработал единую ипотечную программу. Предполагается, что она позволит повысить доступность жилья за счет комбинирования региональных и федеральных жилищных программ

Жилая недвижимость
24.11.2021

Построить дом можно будет как через счета эскроу, так и без них

Построить дом можно будет как через счета эскроу, так и без них

Минстрой разработал законопроект по развитию индивидуального жилищного строительства. Предполагается распространить возможность использования механизма проектного финансирования на строительство индивидуальных жилищных домов