Эксперты попросили вернуть госконтроль за качеством стройматериалов

Восстановить госконтроль за качеством стройматериалов предложили участники слушаний на тему фальсификации продукции в этой сфере, которые прошли в Общественной палате.

В последние годы доля фальсифицированной продукции на рынке снижалась, отметил начальник Управления госконтроля и надзора Росстандарта Александр Кузьмин. В 2016 году, к примеру, по экспертным оценкам, фальсифицировалось более 30% кабельной продукции и более 70% в сегменте силовых кабелей, применяемых в строительстве. В 2020 году, благодаря предпринимаемым госорганами мерам, в отдельных регионах объем фальсификата снизился до 11-15%, отметил он. То есть объем поддельной продукции в этой сфере снизился на 24 млрд рублей. Однако с 1 июля Росстандарт из-за изменений в законодательстве уже не контролирует качество строительной продукции.

Сокращение фальсификата на рынке - это не только уменьшение количества некачественной продукции, отметил председатель Комиссии по стандартизации Общественного совета при Росстандарте Андрей Лоцманов. Это еще и увеличение налоговых платежей и новые рабочие места. К примеру, после того, как ввели обязательную сертификацию радиаторов отопления, пошли инвестиции из Швейцарии, Германии, Италии. В России были построены новые заводы. "Иностранные инвесторы увидели, что рынок защищен, значит, можно строить производство, рынок сбыта будет обеспечен", - отметил он.

Остро стоит вопрос фальсификации стальных труб, добавил Лоцманов. Трубная промышленность поставляет в строительство 4 млн тонн труб, но 10% из них - трубы, бывшие в употреблении. Их берут из старых газопроводов, очищают и продают под видом новых. После того как в Санкт-Петербурге использовали 600 км таких труб, фонтаны забили по всему городу, сказал Лоцманов. И таких примеров десятки.

Существуют сегменты рынка, куда уважающий себя производитель просто не пойдет, рассказал вице-президент Ассоциации НП "Опора" Максим Третьяков. Это, например, производство кабелей для строительства. Фальсифицированный кабель вдвое дешевле качественного, иногда ниже себестоимости входящей в него меди, и добросовестные производители не могут тут конкурировать по ценам. Ассоциацией создан стандарт для органов инспекции по стройматериалам, но ни один регион не хочет начинать эксперимент по его применению, отметил Третьяков, поскольку очевидно, что фальсификата очень много. По разным оценкам, подделывается от 43% до 65% кабеля. Фактически хороший кабель востребован только в ситуациях, когда кто-то купил дорогую московскую недвижимость и сам закупает стройматериалы, отметил Третьяков. Кроме того, нужно разработать ГОСТы на поливинилхлорид, считает эксперт. Когда завод закупает компоненты для изоляции кабеля, он не может проверить качество. И позже бездымный пожароустойчивый кабель начинает гореть и дымить.

Весной Национальное объединение производителей стройматериалов, изделий и конструкций провело мониторинг качества электрокабелей, закупая образцы в популярных у населения магазинах, рассказал председатель комитета организации Дмитрий Зорин. Экспертиза показала, что в Уральском федеральном округе 77% образцов - фальсификаты, в Нижнем Новгороде 39%, в Сибирском ФО - 68%. Единственный механизм для борьбы с этим - иски к продавцам такой продукции, отметил Зорин. Продавцы перекладывают ответственность на производителей, снимают с полок этот товар, в Нижнем Новгороде три нарушителя из десяти вернули деньги за экспертизу товара и сняли его с прилавков. При этом в Мурманской области фальсификата вообще не было выявлено. Это объясняется тем, что в регионе меньше строят, меньше федеральных торговых сетей и покупателям достаточно объемов качественного кабеля, считает Зорин.

Минпромторгом подготовлены изменения в закон о техрегулировании, которые позволят восстановить госконтроль за качеством стройматериалов, рассказал Лоцманов. В ближайшие дни этот вопрос будет рассматриваться в правительстве. Правительству принимать решение, за каким ведомством закрепить эти контрольно-надзорные функции, но оставлять без внимания рынки социально важной продукции нельзя, подчеркнул Кузьмин.