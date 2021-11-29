Эксперты предлагают учить покупателей экспресс-оценке стройматериалов

Создать руководства для покупателей по выбору качественных стройматериалов предлагает Союз потребителей России. Об этом сказал председатель организации Петр Шелищ на слушаниях в Общественной палате.

На рынке велика доля фальсифицированных стройматериалов, отмечали участники слушаний. Подделывают электрокабели, трубы, цемент и другие материалы.

Важно помогать потребителям самостоятельно избегать приобретения фальсификата, отметил Шелищ - обучать покупателей простым способам экспресс-оценки товара. "Надо предложить методы, предлагаю обсудить целесообразность и возможность создания серии стандартов - руководств для потребителей по оценке риска приобретения фальсификата в этой сфере", - сказал он.

В Европе есть методы, как оперативно оценивать качество материалов на стройке, можно много способов предложить и российским потребителям, считает он. Это может быть, к примеру, оценка сыпучести цемента в углах бумажных мешков, цвета кирпича на его расколе, оценка вида оконного стекла и наличия у него кромок, состояния торцов рулонов обоев, ржавчины на листах кровельного железа, сколов на плитке при поштучной приемке, неприятного запаха от ламината и других отделочных материалов. Необходимо пропагандировать опасность покупать товары по цене заметно ниже средней по рынку, без информации, с ненадежной или неполной информацией об изготовителе, продавце и товаре, в том числе без сертификата или с неполным сертификатом, при большом количестве негативных отзывов в интернете.

Недооценена и мало изучена химическая опасность фальсифицированных стройматериалов. К примеру, для мебели установлены требования по допустимому уровню 26 химических веществ, выделяемых в воздух. И только 4 из них человек способен ощутить по запаху. Для стройматериалов подобных требований даже не установлено, говорит Шелищ.