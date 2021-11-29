Эксперты рассказали, кого сегодня ищут работодатели

В числе самых востребованных специалистов сегодня инженерно-технические работники, рабочие в промышленности, строительстве и ЖКХ, медицинские работники, специалисты в области информационных технологий, сельского хозяйства, складской и транспортной логистики, геологии, маркетинга, а также работники торговли и сферы услуг, следует из данных портала "Работа в России", HH.ru и Superjob.ru.

При этом в промышленности чаще всего нужны инженеры-проектировщики, инженеры-энергетики, инженеры-электроники, инженеры-механики, инженеры-программисты, а также квалифицированные рабочие - сварщики, фрезеровщики, токари, слесари, газорезчики, шлифовщики, операторы станков с программным управлением, операторы котельных. В строительстве дефицит арматурщиков, бетонщиков, каменщиков, монтажников бетонных и металлических конструкций, маляров, плиточников, штукатуров, машинистов бульдозеров, экскаваторов, автогрейдеров, трубоукладчиков, автомобильных кранов. В здравоохранении требуются врачи разной специализации, медицинские сестры, фельдшеры. Много вакансий для медицинских регистраторов и массажистов. В сельском хозяйстве большой спрос на агрономов, овощеводов, садовников, ветеринарных врачей, в торговле - продавцов, продавцов-кассиров. В сфере услуг работодателям чаще всего требуются повара, кондитеры, официанты, кухонные рабочие, парикмахеры, мастера маникюра, швеи, сиделки. Геологоразведочным предприятиям нужны геодезисты, горные мастера, маркшейдеры (маркшейдер - горный инженер или техник, специалист по проведению пространственно-геометрических измерений в недрах земли). В транспортной отрасли остается высоким спрос на водителей легкового и грузового автотранспорта. Помимо этого, повсеместно он сохраняется на низкоквалифицированный труд - разнорабочих, грузчиков, уборщиков.

Во ВНИИ Труда обращают внимание, что в дальнейшем будет наблюдаться долгосрочный тренд на трансформацию привычных профессий. Пандемия ускорила внедрение информационных технологий в рабочие процессы, что в свою очередь повысило запрос на цифровые компетенции. Ожидается и появление новых сфер деятельности, связанных с искусственным интеллектом, обработкой больших данных, автоматизацией рабочих процессов. Прежде всего появления новых профессий можно ожидать в интенсивно развивающихся отраслях, таких как нанотехнологии, информационные и коммуникационные технологии, электроэнергетика, ракетно-космическая промышленность, медицина, сельское хозяйство.

Спрос на Digital-профессии сегодня растет, об этом говорят заметный рост популярности онлайн-программ и онлайн-школ, в которых приоритетными направлениями обучения становятся именно цифровые специальности, отмечают в РАНХиГС. При этом необязательно идти работать в ИТ-сферу, применять навыки работы с данными сегодня можно в любой отрасли.