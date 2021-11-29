Это хит. В Россию пришел смартфон Samsung дешевле 20 тысяч рублей

Компания Samsung начала продажи в России нового смартфона бюджетной серии Galaxy A22S 5G. В базовой конфигурации аппарат доступен по цене 19990 рублей.

Samsung Galaxy A22S 5G оснащается 6,6-дюймовым экраном с разрешением FullHD+ и частотой обновления до 90 Гц, а также 4 Гб оперативной памяти и 64/128 Гб постоянной.

Система камер состоит из основного (48 Мп), широкоугольного (5 Мп) и макромодуля (2 Мп), разрешение фронтальной камеры составляет 8 Мп.

Новый бюджетник Samsung Galaxy A22S 5G также оснащен батареей на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки через USB-C (15 Вт), разъемом для наушников, модулем NFC для бесконтактных платежей и сканером отпечатка пальца на боковой панели.

Версия 4/64 Гб обойдется покупателям в 19990 рублей, а 4/128 Гб - в 21990 рублей.

Конкурентами Samsung Galaxy A22S 5G, вероятно, станут новый Xiaomi Redmi 10 и realme Narzo 30. При сравнимых характеристиках они обладают чуть более низкой стоимостью, однако нужно помнить, что даже бюджетные модели Samsung получат три года больших обновления Android. Поэтому новинка может рассчитывать на хорошие продажи на российском рынке.