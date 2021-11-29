Фестиваль "Дипломатия Дружбы" объединил почти 15 тысяч школьников из России и Китая

В формате телемоста между Россией и Китаем открылся фестиваль детского творчества "Дипломатия Дружбы", который проводит Интердом имени Е.Д. Стасовой при поддержке Минпросвещения России.

Более 1500 российских школьников с 1 по 11 класс и почти 13 тысяч участников из Китая подали на конкурс работы, выполненные в разных жанрах: рисунки, комиксы в различных техниках, фотографии, видеоролики, анимация. Жюри определило по 50 лучших из каждой страны. Они и будут награждены дипломами победителей.

В ходе телемоста заложена "Капсула времени" с обращением к детям 2049 года - именно в этот год будет отмечаться столетний юбилей дипломатических отношений между Россией и Китаем. Она будет храниться в музее Интердома имени Е.Д. Стасовой.