"Газпром" в 2021 году уже получил рекордную прибыль

Чистая прибыль "Газпрома" за III квартал составила 582 млрд рублей, за девять месяцев компания заработала рекордные 1 550 млрд рублей, что уже выше, чем за любой завершенный календарный год в истории компании. Об этом заявил заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов, комментируя отчетность компании.

Прибыль компании растет четвертый квартал подряд. По словам Садыгова, это связано ситуацией на экспортных рынках. За отчетный период рост цен на европейском газовом рынке продолжился, что поддержало операционные и финансовые результаты компании. Средняя цена экспорта газа "Газпрома" увеличивается шестой квартал подряд, составив в III квартале 304 долларов за тыс. кубометров, что в 2,6 раза больше, чем годом ранее. В IV квартале цена поставок "Газпрома" в Европу будет еще выше, что позитивно скажется на результатах всего года.

Ожидается, что IV квартал внесет наибольший вклад в увеличение дивидендной базы по итогам года.

Чистая выручка от продажи газа в Европу и другие страны за девять месяцев увеличилась более чем на 1,3 трлн рублей (на 117%), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,46 трлн рублей. Это объясняется увеличением средних цен в рублях (включая акциз и таможенные пошлины) на 95% и ростом объемов продаж газа на 14%, или на 21,3 млрд кубометров. При этом средние цены, выраженные в долларах США, увеличились на 87%, сказано в сообщении компании.