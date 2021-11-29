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29.11.2021 11:35
Рубрика: Экономика

"Газпром" в 2021 году уже получил рекордную прибыль

Текст: Сергей Тихонов

Чистая прибыль "Газпрома" за III квартал составила 582 млрд рублей, за девять месяцев компания заработала рекордные 1 550 млрд рублей, что уже выше, чем за любой завершенный календарный год в истории компании. Об этом заявил заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов, комментируя отчетность компании.

Фото: AP Photo/Aurel Obreja
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Прибыль компании растет четвертый квартал подряд. По словам Садыгова, это связано ситуацией на экспортных рынках. За отчетный период рост цен на европейском газовом рынке продолжился, что поддержало операционные и финансовые результаты компании. Средняя цена экспорта газа "Газпрома" увеличивается шестой квартал подряд, составив в III квартале 304 долларов за тыс. кубометров, что в 2,6 раза больше, чем годом ранее. В IV квартале цена поставок "Газпрома" в Европу будет еще выше, что позитивно скажется на результатах всего года.

Ожидается, что IV квартал внесет наибольший вклад в увеличение дивидендной базы по итогам года.

Чистая выручка от продажи газа в Европу и другие страны за девять месяцев увеличилась более чем на 1,3 трлн рублей (на 117%), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,46 трлн рублей. Это объясняется увеличением средних цен в рублях (включая акциз и таможенные пошлины) на 95% и ростом объемов продаж газа на 14%, или на 21,3 млрд кубометров. При этом средние цены, выраженные в долларах США, увеличились на 87%, сказано в сообщении компании.

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