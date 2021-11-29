Генконсульство: Россиян среди погибших в результате урагана в Стамбуле нет

Среди жертв урагана, обрушившегося на Стамбул, россиян нет. Об этом проинформировали в генеральном консульстве РФ, расположенном в этом городе.

"По имеющееся информации, россиян среди погибших нет", - цитирует представителя дипмиссии ТАСС.

Согласно последним данным, жертвами разрушений, вызванных ураганом стали четыре человека, 38 получили ранения. По прогнозам синоптиков, сильный ветер на западе Турции не утихнет как минимум до вторника. В связи с этим было приостановлено движение судов по проливу Босфор. Кроме того, стихия повлияла на работу аэропорта Стамбула, часть рейсов была перенаправлена в Анкару.