Глава Минюста представил подчиненным нового директора ФСИН

Министр юстиции России Константин Чуйченко представил нового директора ФСИН руководящему составу Минюста России и подведомственных министерству служб.

Напомним, в конце прошлой недели глава государства назначил новым директором Федеральной службы исполнения наказаний России Аркадия Гостева. Министр юстиции отметил, что цели, стоящие перед ведомством и ФСИН России, определены Концепцией развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 года.

Среди актуальных задач: обеспечение правопорядка, создание достойных условий содержания и соблюдение прав и свобод в пенитенциарных учреждениях. Эта работа последовательно ведется на протяжении последнего времени, и будет продолжена.