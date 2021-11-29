Государство составит кадастр всех выбросов и поглощений

Объем выделенных и поглощенных в России парниковых газов скоро станет известен каждому. Государство начнет собирать их в единый кадастр, следует из проекта приказа минприроды, размещенного для общественного обсуждения.

Собирать и обобщать эту информацию поручено Росгидромету. Ежегодно доклад на основе кадастра будут предоставлять для проверки экспертами Рамочной конвенции ООН по изменению климата. Они получат доступ ко всем источникам информации, чтобы убедиться в ее достоверности.

"Подобную работу эксперты института глобального климата и экологии проводили с середины 1990-х годов, но до сих пор у России была только обязанность предоставлять эти данные в ООН, внутри страны никакого обязывающего документа не было, - пояснил директор программы "Климат и энергетика" WWF России Алексей Кокорин. - Теперь же у компаний есть обязательство предоставлять отчеты, а чтобы их собирать воедино, нужен этот кадастр".

В кадастре будут учтены сведения в выбросах энергетики, промышленности (в том числе при использовании выпущенной продукции), сельского хозяйства, отрасли по обращению с отходами и других отраслей экономики. Кроме того, примут в расчет землепользование, изменения, произошедшие в этой области, а также в лесном хозяйстве. Основная часть данных, включенных в кадастр, расчетные. Они опираются на сведения, которые и так есть в открытом доступе.

"Экологической информации, основанной на оперативных данных и методах расчета, признаваемых международным сообществом, сейчас просто нет, - возражает директор института экологии НИУ ВШЭ Борис Моргунов. - Что касается "оперативных данных", то здесь проблемы носят фундаментальный характер, существенная часть из запланированного перечня не мониторируется сегодня вообще".

В минприроды подчеркивают, что информация в кадастре будет отвечать всем требованиям Рамочной конвенции ООН об изменению климата, Парижскому соглашению и Киотскому протоколу. Она позволит представить международному сообществу убедительные и достоверные данные об истинном влиянии России на глобальные климатические процессы.