Граждане смогут найти адвоката через специальное мобильное приложение

Новое мобильное приложение позволит гражданам в режиме онлайн находить адвоката. Соответствующая цифровая платформа создана в рамках сотрудничества Федеральной палаты адвокатов и одного из крупнейших банков.

Президент ФПА РФ Юрий Пилипенко назвал платформу отличным решением для людей, которые ищут надежный источник получения квалифицированной юридической помощи в интернете. В настоящее время к программе уже присоединились более двух тысяч адвокатов и представителей надежных юридических компаний. В ближайшее время к сервису планируют подключиться еще около 73 тысяч адвокатов.

Как объясняют эксперты, на этой платформе общение гражданина с адвокатом происходит в специальном чате. Там можно не просто обсуждать проблему, но и обмениваться документам. Особо подчеркивается, что платформа позволит людям получать услуги по ценам гораздо ниже, чем на рынке. Уже сейчас, рассказывают адвокаты, на сервис можно обратиться за юридической помощью по многим жизненным ситуациям. По мнению Юрия Пилипенко, для адвокатов такого рода платформы "должны стать дополнительным средством реализации их профессиональных компетенций и площадкой для эффективного дистанционного взаимодействия с доверителями на платной основе. Что не умаляет классической формы оказания юридической помощи при очной встрече адвоката и его доверителя".

В специальном чате гражданин сможет обсудить свой вопрос с адвокатом, показать документы