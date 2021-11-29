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"Яндекс" опроверг сообщения СМИ о претензиях ЕЭК к компании

Текст:   Иван Черноусов
29.11.2021,  
15:45
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В "Яндексе" ответили на сообщения СМИ о том, что Евразийская Экономическая Комиссия (ЕЭК) нашла признаки доминирования на цифровом рынке.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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"ЕЭК не установила доминирования и не нашла признаков нарушений со стороны Яндекса на рынке рекламы в рамках ЕЭАС. Рынок рекламы в России, в отличие от других стран, характеризуется высокой конкуренцией, где наряду с разными отечественными медиа, в том числе ТВ, радио, наружной рекламой, прессой, интернетом, значительную роль играют международные рекламные системы. Обсуждение же обогащенных ответов, которые не являются рекламным форматом, активно ведется нами совместно с ФАС и другими участниками рынка", - рассказали "РГ" в пресс-службе компании.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что ЕЭК обвиняет "Яндекс" в доминирующем положении на рынке услуг рекламы в поисковой выдаче на территории России. Кроме того, сообщалось что организация выявила признаки нарушений правил конкуренции.