"Яндекс" опроверг сообщения СМИ о претензиях ЕЭК к компании

В "Яндексе" ответили на сообщения СМИ о том, что Евразийская Экономическая Комиссия (ЕЭК) нашла признаки доминирования на цифровом рынке.

"ЕЭК не установила доминирования и не нашла признаков нарушений со стороны Яндекса на рынке рекламы в рамках ЕЭАС. Рынок рекламы в России, в отличие от других стран, характеризуется высокой конкуренцией, где наряду с разными отечественными медиа, в том числе ТВ, радио, наружной рекламой, прессой, интернетом, значительную роль играют международные рекламные системы. Обсуждение же обогащенных ответов, которые не являются рекламным форматом, активно ведется нами совместно с ФАС и другими участниками рынка", - рассказали "РГ" в пресс-службе компании.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что ЕЭК обвиняет "Яндекс" в доминирующем положении на рынке услуг рекламы в поисковой выдаче на территории России. Кроме того, сообщалось что организация выявила признаки нарушений правил конкуренции.