Из Twitter уйдет генеральный директор Джек Дорси

Генеральный директор Twitter Джек Дорси покинет свой пост и будет управлять своей второй компанией - Square, которая занимается цифровыми платежами.

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на собственный источник в компании.

По данным агентства, в настоящее время Дорси является генеральным директором двух компаний - Twitter и Square. На уходе Дорси с поста руководителя настаивает фонд Elliott Management - крупный акционер Twitter.

Основатель Elliott Management и инвестор Пол Сингер неоднократно выражал сомнение в том, что Дорси может эффективно управлять двумя компаниями. Официально в Twitter не прокомментировали грядущее увольнение Дорси, однако акции компании выросли в цене более чем на 10 процентов.