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Рубрика: В мире

Из-за "омикрона" Куба возобновляет карантин для прибывающих из стран Африки

Текст: Сергей Новиков (Гавана)
На фоне распространения штамма коронавируса "омикрон" власти Кубы ужесточают правила въезда в страну для прибывающих из стран Африки.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как говорится в распространенном заявлении кубинского минздрава, с 4 декабря путешественники из ЮАР, Зимбабве, Мозамбика, Намибии, Малави и Эсватини должны будут за свой счёт пройти обязательный 7-дневный карантин в специальном отеле. Кроме того, потребуется предоставить сертификат о вакцинации и отрицательный результат ЦПР-теста, сделанного не позже 72 часов до вылета. Также тесты ПЦР будут сделаны по прилете и на шестой день карантина.

Фото: Adria Salido Zarco/NurPhoto via Getty Images
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Прибывающим на Кубу из Израиля, Бельгии, Турции, Египта, Гонконга, а также стран тропической Африки проходить обязательный карантин не придется, равно как и сдавать второй ПЦР-тест на шестой день. А вот сертификат о вакцинации и результаты уже сделанного ПЦР-теста предоставить по прилете все же придётся.

О жестких ограничениях для прибывающих из ряда стран стало известно спустя всего две недели после того, как Куба сняла ограничения на международное авиасообщение и отменила требование о предоставлении путешественниками результатов сделанного накануне вылета ПЦР-теста.

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