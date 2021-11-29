К 2023 году может появиться сервис "Верифицированное портфолио абитуриента"

Минобрнауки намерено подготовить к 2023 году сервис "Верифицированное портфолио абитуриента". Он позволит не предоставлять в вуз при поступлении бумажные свидетельства и сертификаты о достижениях абитуриента.

Об инициативе в понедельник на комиссии генсовета "Единой России" по образованию и науке заявил замглавы министерства Дмитрий Афанасьев.

"К 2023 году должны сформировать сервис, его рабочее название - "Верифицированное портфолио абитуриента", который в перспективе позволит полностью отказаться от необходимости подтверждения индивидуальных достижений в бумажном виде", - цитирует Афанасьев ТАСС.

По словам замминистра, уже в этом году сервис будет частично апробирован.