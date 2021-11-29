Кабинет министров одобрил новую транспортную стратегию страны

Кабинет министров принял транспортную стратегию страны на ближайшие 15 лет. Она предполагает повышение мобильности населения на 80 процентов.

Михаил Мишустин: У нас очень большая страна, поэтому важно обеспечить высокую связанность всей территории страны, в том числе Арктической зоны и Дальнего Востока. Фото: РИА Новости

Документ, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства, в полной мере учитывает все поставленные президентом задачи по ускорению социально-экономического развития страны и достижению национальных целей. Приоритет государства - повышение качества жизни граждан. Для этого правительство будет активно развивать городской и пригородный пассажирский транспорт, чтобы люди меньше времени тратили на дорогу домой и на работу. "У нас очень большая страна, поэтому важно обеспечить высокую связанность всей территории страны, в том числе Арктической зоны и Дальнего Востока", - подчеркнул глава кабмина.

В стратегию заложены соответствующие ориентиры на 10 лет. "Чтобы дорога от двери до двери между любыми двумя крупными городами не превышала 12 часов", - пояснил основной принцип документа Михаил Мишустин.

Реализация этих планов позволит повысить на 80 процентов транспортную мобильность населения, заявил министр транспорта Виталий Савельев. Этого будут добиваться за счет поддержки со стороны государства, развития низкобюджетных перевозок и других инструментов. "В России высокая неоднородность транспортной мобильности, - отметил глава минтранса. - В дальнем сообщении более 70 процентов всех поездок приходится на 30 процентов населения, проживающих в 20 крупнейших агломерациях".

Благодаря развитию транспортной инфраструктуры также планируется ускорить перемещение грузов. "К 2035 году прогнозируется четырехкратный рост перемещения несырьевых грузов до тысячи километров в сутки с использованием контейнерных поездов", - сказал Савельев.

На заседании правительство также рассмотрело поправки в Налоговый кодекс, которые по поручению президента создадут особые условия для предпринимательства на Курилах. "Компании, желающие начать бизнес на Курильских островах, будут на 20 лет полностью освобождаться практически от всех видов налогов, - напомнил премьер. - Речь идет о налогах на прибыль, на имущество организаций, а также о земельном и транспортном". До 7,6 процента будут снижены тарифы страховых взносов.

Дорога от двери до двери между любыми двумя крупными городами не должна превышать 12 часов

"Кроме того, на Курильских островах вводится режим свободной таможенной территории: на операции с товарами, ввезенными из третьих стран, не будет начисляться налог на добавленную стоимость", - сказал председатель правительства. Преференции будут предоставляться автоматически при соответствии организаций ряду критериев, уточнил министр финансов Антон Силуанов. У организаций не должно быть обособленных подразделений за пределами Курил. Они не должны осуществлять посредническую деятельность, заниматься переработкой подакцизных товаров и их производством, добычей углеводородов, а также выловом ценных видов ракообразных. Доля доходов от пассивной деятельности организации не должна превышать 10 процентов от всех видов доходов.

Официально

Правительство запускает эксперимент по оказанию гражданам бесплатной юридической помощи в дистанционном формате. Пилотный проект пройдет в 10 регионах: Татарстане, Краснодарском крае, Кемеровской, Иркутской, Курской, Московской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской и Ульяновской областях. Минюсту поручено совместно с регионами разработать "дорожные карты" по оказанию бесплатной юридической помощи с применением электронных сервисов. Сейчас в России нет единого подхода к ее оказанию. Чтобы понять, к кому обратиться, людям приходится изучать множество информационных ресурсов. До 1 июля 2022 года минюст должен представить доклад о целесообразности создания федеральной информационной системы для оказания гражданам бесплатной юридической помощи.

Между тем

Правительство направит почти 800 миллионов рублей на субсидирование банкам льготной ставки по программе сельской ипотеки. Для заемщиков она не должна превышать 3 процентов годовых, напомнил Михаил Мишустин. В этом году программа уже помогла улучшить жилищные условия 50 тысячам семей. Еще 10 миллиардов рублей кабинет министров выделяет на поддержку молочного животноводства. Средства необходимы для компенсации части расходов на покупку подорожавших кормов. "Такая мера поддержки позволит стабилизировать ситуацию в отрасли, сохранить поголовье и уровень производства молока и продуктов из него", - отметил глава правительства.