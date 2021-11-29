Как итальянский городок на Сицилии удивил темпами вакцинации

Пока Европа думает, как уберечься от нового варианта коронавируса и ускорить кампанию по вакцинации населения, небольшой городок на Сицилии сделал все возможное, чтобы защитить свой крохотный населенный пункт.

В Палаццо Адриано уровень вакцинации достиг небывалых 104 процентов. Однако в этой причудливой статистике нет никакого подвоха. Как объясняют местные власти, столь поразительный результат можно объяснить тем, что прививаются не только местные жители, но и резиденты соседних городов и туристы.

Палаццо Адриано - городок с населением всего 2100 человек, где средний возраст жителей составляет свыше 60 лет. Львиная населения привита, и в большинстве своем они собираются в скором времени ставить третью, бустерную, дозу.

По словам мэра Николо Грана, местные жители восприняли вакцинацию как праздник, так как отдают себе отчет в том, что она является на сегодняшний день единственным щитом, способным спасти городок от гибели. Градоначальник убежден, что другие населенные пункты обязаны брать пример с Палаццо Адриано.

Тем не менее, этот городок не может претендовать на звание самого вакцинированного в Италии. Он занимает лишь второе место после Роккафиорита, где уровень вакцинации достигает 117 процентов.