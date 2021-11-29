Врачи назвали симптом, который поможет распознать деменцию

Если посреди ночи ваш пожилой родственник просыпается и начинает собираться на работу, хотя уже давно находится на пенсии, это может быть одним из ярких симптомов надвигающейся болезни - деменции, говорится на портале Demetia UK.

Этот симптом обусловлен трудностями с правильным восприятием пространства и времени. Среди других симптомов, на которые стоит обратить внимание, - трудности с выбором (человек не понимает, что ему нужно купить и как расплачиваться), невозможность принять решение или здраво о чем-то рассуждать, потеря интереса к занятиям, которые раньше увлекали, а также в целом физическое беспокойство (бесцельное хождение из угла в угол, постоянные попытки покинуть дом).

Среди проблем с памятью, которые могут сигнализировать о появлении деменции, врачи перечисляют забывчивость (человек может заблудиться в знакомом месте или забыть имя близкого родственника), трудность в усвоении информации и частое перекладывание вещей не на свои места. Также о проблемах могут свидетельствовать частое повторение одних и тех же мыслей вслух, потеря нити повествования при диалоге, перепады настроения и в целом изменения личности.

Врачи предупреждают, что деменция имеет довольно широкий набор симптомов, и каждый тип (например, болезнь Альцгеймера, сосудистая деменция и другие) может проявляться по-разному. Кроме того, есть понятие смешанной деменции, когда приобретенное слабоумие включает симптомы двух типов заболевания. Для точной диагностики необходимо посещение специалиста.