Карлос Франса: Российский экспорт в Бразилию находится на рекордном уровне

С рабочим визитом в Россию прилетел министр иностранных дел Бразилии Карлос Франса. В ходе встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, которая пройдет во вторник, глава бразильского внешнеполитического ведомства намерен сверить часы по главным вопросам двустороннего сотрудничества и основным пунктам международной повестки дня. Накануне визита Франса дал эксклюзивное интервью "Российской газете".

Российско-бразильские отношения в последнее время переживают всплеск активности, товарооборот между нашими странами растет невероятными темпами. За последние два месяца Москву уже посетили бразильский министр шахт и энергетики, а также глава минсельхоза. В Бразилиа поговаривают о возможном визите в Россию президента Болсонаро.

Господин министр, эта поездка станет Вашим первым визитом в Россию в качестве главы внешнеполитического ведомства Бразилии. Как вы оцениваете состояние российско-бразильских отношений сегодня?

Карлос Франса: Бразилия и Россия имеют давнюю историю дружбы и сотрудничества. Дипломатические отношения установлены еще в 1828 году. Мы сотрудничаем по широкому кругу вопросов и добиваемся конкретных результатов в различных областях, таких как торговля, сельское хозяйство, наука и технологии, а также сотрудничество в космической сфере. Это способствовало тому, что в 2000 году наши отношения поднялись до уровня стратегического партнерства.

Бразилиа и Москва сходятся во мнениях относительно уважения суверенитета, принципа невмешательства и защиты международного порядка, основанного на международном праве и Уставе ООН. Эти общие ценности не только способствуют развитию нашего диалога, но и переговорам на таких форумах, как G20, БРИКС и в Совете Безопасности ООН, где Бразилия в 2022-2023 годах будет занимать место непостоянного члена.

Ожидаем, что в ближайшие годы наши двусторонние контакты будут более интенсивными. И чтобы направить этот диалог, мы хотим подписать новый План политических консультаций в ходе моего визита в Москву. Также надеемся продолжить подготовку к следующему заседанию Комиссии высокого уровня (КВУ), сопредседателями которой являются вице-президент Бразилии и премьер-министр России. Она должна пройти в Бразилии в 2022 году. КВУ станет продолжением заседания Межправительственной комиссии, состоявшегося в октябре этого года в Бразилиа.

В прошлом году товарооборот между нашими странами составил немногим более четырех миллиардов долларов - далеко не самый лучший показатель за историю двусторонних отношений. Но уже в первом полугодии этого года продемонстрирован воодушевляющий рост в 75 процентов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В чем залог этого успеха? Что нужно сделать, чтобы сохранить эту тенденцию?

Карлос Франса: В 2021 году торговля между нашими странами не только заметно выросла по сравнению с прошлым годом, на который оказала влияние пандемия коронавируса, но и достигла самых высоких показателей с 2014 года. Российский экспорт в Бразилию находится на рекордном уровне. Россия является крупнейшим поставщиком удобрений для бразильских сельхозпроизводителей. В свою очередь, ваш рынок представляет собой важное направление для наших аграриев. Имеется большой потенциал для расширения и диверсификации бразильского экспорта, а также наращивания инвестиций. Примерами усилий правительств наших стран в этом направлении являются Договор об избежании двойного налогообложения и уклонения от уплаты налогов, действующий с 2017 года, и переговоры о сотрудничестве в области содействия инвестированию, которые мы ведем в настоящее время.

Два года назад мир впервые услышал о COVID-19. Тогда никто и представить не мог, к чему приведет этот вирус. Бразильская Единая система здравоохранения одна из самых масштабных государственных систем по предоставлению бесплатных медицинских услуг в мире. Россия же имеет уникальные наработки в области создания и производства вакцин и ряда медикаментов. Потенциал сотрудничества наших стран в этой сфере в двустороннем или многостороннем формате очень сильно недооценен. Как вы считаете, что Россия и Бразилия могли бы сделать вместе в этой области?

Карлос Франса: Медицинская дипломатия является одним из приоритетов нынешней внешней политики Бразилии под руководством президента Жаира Болсонаро, который работал над тем, чтобы обеспечить поставки вакцин и активного фармацевтического ингредиента (АФИ), необходимого для реализации Национальной программы вакцинации. Результатом этих усилий стало то, что сегодня более двух третей населения Бразилии полностью вакцинированы. Этот процесс никак не повлиял на наличие других вакцин, которые включены в календарь Национальной программы иммунизации населения - крупнейшей государственной программы вакцинации в мире.

Имеется большой потенциал для двустороннего сотрудничества в области здравоохранения. В ходе последнего заседания Межправительственной комиссии в прошлом месяце обе стороны подчеркнули важность проектов БРИКС по борьбе с пандемией. В десяти инициативах исследовательские институты России и Бразилии будут работать бок о бок в области изобретения и адаптации медикаментов для лечения COVID-19, борьбы с пандемиями, а также взаимосвязи между COVID-19 и туберкулезом.

В Бразилии в последнее время все меньше говорят и пишут о БРИКС. Регулярно раздаются мнения, что это объединение, в которое входят и Россия, и Бразилия, уже не обладает тем весом, что раньше. Как вы оцениваете нынешнее состояние блока? Какие перспективы его развития вы видите в современных условиях? Какие главные цели стоят перед союзом пяти государств в краткосрочной и среднесрочной перспективе?

Карлос Франса: Бразилия придает большое значение БРИКС и в ноябре 2019 года принимала у себя последнюю очную встречу лидеров, в организации которой я принимал непосредственное участие. Политическая и экономическая значимость блока пропорциональна размерам его участников, на которых приходится 41 процент мирового населения, 26 процентов суши и 32 процента глобальной экономики.

Председательство Индии в БРИКС в 2021 году заставило задуматься о 15-летии первого политического диалога между четырьмя первоначальными членами группы. Мы с гордостью смотрим на институциональную зрелость БРИКС. Ежегодные саммиты вносят вклад в реализацию конкретных инициатив сотрудничества, как например создание Нового банка развития.

Бразилия обращала особое внимание на те области сотрудничества внутри БРИКС, которые обладают наибольшим потенциалом для достижения конкретных результатов для граждан. Среди них здравоохранение, борьба с транснациональной преступностью, наука, технологии и инновации, сотрудничество в экономической, финансовой и торговой областях.

Нынешний год проходит под флагом борьбы с изменением климата и устойчивого развития. Россия и Бразилия очень похожи: обе страны обладают континентальными масштабами, крупнейшими запасами лесных и пресноводных ресурсов, а также полезных ископаемых. И у России, и у Бразилии есть все возможности, включая технологические, чтобы создать наиболее благоприятные условия для устойчивого развития. Какие направления сотрудничества в этой области Вы считаете наиболее перспективными? Что мы могли бы дать друг другу?

Карлос Франса: Фактически, окружающая среда - это область, в которой у сотрудничества между Бразилией и Россией есть возможности для расширения на основе общего понимания того, что устойчивое развитие должно включать экономические, социальные и экологические аспекты. Обе страны не только обладают двумя крупнейшими лесными территориями в мире, но и сходятся во мнении о необходимости увеличения финансовых взносов для развивающихся стран.

Бразилия обладает одной из самых чистых энергетических матриц в мире: более 80 процентов электроэнергии поступает из возобновляемых источников. Как подчеркивалось на COP-26 в Глазго, с точки зрения изменения климата Бразилия является частью решения.

И последний вопрос, если позволите, личного характера. Российская культура наложила огромный отпечаток на формирование бразильской идентичности: один из самых популярных писателей - классиков в стране - Достоевский, в Жоинвилле функционирует единственная школа Большого театра за пределами России. Если у вас все же выдастся свободное время в Москве, как бы вы его хотели провести?

Карлос Франса: Русская культура в самых разных ее проявлениях признана во всем мире. В Бразилии выставка Василия Кандинского в 2014-2015 годах, к примеру, побила рекорды посещаемости в некоторых городах, где она проходила. Филиал школы Большого театра в Жоинвилле - предмет гордости бразильцев и важнейший инструмент распространения классического танца в Бразилии.

Товарооборот между Россией и Бразилией в первой половине этого года возрос на 75 процентов по сравнению с прошлым периодом

Помимо классических русских писателей, в Бразилии восхищаются фильмами режиссеров Андрея Тарковского, Андрея Кончаловского и Никиты Михалкова. Есть большой потенциал для двустороннего сотрудничества в сфере кинематографа.

Во время моего пребывания в Москве у меня будет долгожданная возможность посетить Музеи Кремля, где меня будет сопровождать Елена Гагарина.