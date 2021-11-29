Китай выставил Украине счет на 4,5 миллиарда долларов

Инвесторы из Китая подали против Украины иск на 4,5 миллиарда долларов в международный арбитражный суд. Истцы оспаривают национализацию двигателестроительного предприятия "Мотор Сич", чья продажа китайскому собственнику была заблокирована Киевом под давлением США. Иск в Постоянную палату третейского суда в Гааге подала компания Beijing Skyrizon, о чем сообщили в своем Facebook ее владельцы, а позже информацию подтвердило китайское официальное издание Global Times.

Истцы указывают на "несправедливое отношение украинского государства к китайским инвесторам в течение последних пяти лет и непрерывное применение незаконных мер", поэтому они требуют признать Украину "нарушившей двустороннее инвестиционное соглашение и выплатить истцам полную компенсацию всех понесенных убытков".

Напомним, выпускающая авиационные двигатели и газовые турбины "Мотор Сич" находилась в финальной стадии оформления сделки по продаже китайским собственникам, уже вложившим в предприятие немало средств, когда администрация США категорически запретила это делать. К срыву сделки были привлечены СБУ и антимонопольный комитет. В итоге в марте Зеленский подписал указ о национализации предприятия. Заметим, что первоначально китайские инвесторы оценили свои убытки в 3,5 миллиарда долларов, но учли в иске свои кредитные потери, и, по их словам, даже 4,5 миллиарда - сумма не окончательная.