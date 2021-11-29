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29.11.2021 19:00
Рубрика: В мире

Китай выставил Украине счет на 4,5 миллиарда долларов

Текст: Петр Лихоманов
Российская газета - Федеральный выпуск № 271(8622)
Инвесторы из Китая подали против Украины иск на 4,5 миллиарда долларов в международный арбитражный суд. Истцы оспаривают национализацию двигателестроительного предприятия "Мотор Сич", чья продажа китайскому собственнику была заблокирована Киевом под давлением США. Иск в Постоянную палату третейского суда в Гааге подала компания Beijing Skyrizon, о чем сообщили в своем Facebook ее владельцы, а позже информацию подтвердило китайское официальное издание Global Times.
Фото: John MACDOUGALL / AFP Фото: John MACDOUGALL / AFP
Фото: John MACDOUGALL / AFP

Истцы указывают на "несправедливое отношение украинского государства к китайским инвесторам в течение последних пяти лет и непрерывное применение незаконных мер", поэтому они требуют признать Украину "нарушившей двустороннее инвестиционное соглашение и выплатить истцам полную компенсацию всех понесенных убытков".

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Напомним, выпускающая авиационные двигатели и газовые турбины "Мотор Сич" находилась в финальной стадии оформления сделки по продаже китайским собственникам, уже вложившим в предприятие немало средств, когда администрация США категорически запретила это делать. К срыву сделки были привлечены СБУ и антимонопольный комитет. В итоге в марте Зеленский подписал указ о национализации предприятия. Заметим, что первоначально китайские инвесторы оценили свои убытки в 3,5 миллиарда долларов, но учли в иске свои кредитные потери, и, по их словам, даже 4,5 миллиарда - сумма не окончательная.

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