Князь Монако посетил "Самую красивую страну"

Фотовыставку "Самая красивая страна" в Монако 29 ноября посетил правитель государства князь Альбер II.

Выставка - масштабный проект Русского географического общества, она уже экспонировалась в десяти странах мира, а общее число посетителей превысило 50 миллионов.

В Монако "Самая красивая страна" открылась 13 ноября в садах Святого Мартина, которые считают первым общественным сквером княжества, датируемыми 1816 годом. Сады открыты ежедневно с 09:00 до 18:00. И кроме сосен, каменных дубов и мирты здесь, на мысе с видом на Средиземное море, можно полюбоваться бронзовой статуей принца Альбера I в образе моряка: князь в юности служил штурманом в Военно-морском флоте Испании, впоследствии принимал участие в 28 экспедициях по Атлантическому океану и Средиземному морю. Кстати, 11-й князь Монако (правил с 1889 по 1922 годы) из династии Гримальди Альбер I - ​почетный член Русского географического общества, по сей день труды князя-исследователя занимают видное место на полках Научной библиотеки РГО в Санкт-Петербурге.

Время посещения садов местные путеводители определяют в 40 минут, но на этот раз они ошибаются. Времени потребуется больше. Экспозиция "Россия - самая красивая страна" состоит из 23 крупноформатных фотографий, которые отобраны из огромного числа работ-претендентов. Экскурсию по фотовыставке для князя провел лично вице-президент РГО Николай Касимов.

Альбер II - сын Ренье III и Грейс Келли, яркая и неординарная личность, спортсмен (футбол, плавание, дзюдо), многократный участник зимних Олимпийских игр (бобслей) и член МОК. Участник ралли "Дакар" и первый действующий монарх, побывавший на Северном полюсе.

Фотовыставка на территории садов Святого Мартина - совместный проект его фонда и Русского географического общества, в котором князь Монако занимает должность члена попечительского совета. В структуре РГО это одна из ключевых структур, среди приоритетов которой - возрождение традиций меценатства и учреждение грантов.

Альбер II в отличной компании, среди его коллег по Попечительскому совету - Владимир Путин, Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Валентина Матвиенко, Сергей Собянин, ректор МГУ Виктор Садовничий, главы крупнейших российских банков и компаний, министры, ученые. Из иностранцев - Джек Ма (основатель Фонда Джека Ма и партнер Alibaba Group), исполнительный директор группы компаний BP Бернард Луни. Важная деталь: все упомянутые знаменитости работают в РГО бесплатно, на общественных началах.

Возвращаясь к личности князя Монако, нужно отметить, что Альбер II и фонд его имени работает с РГО по линии природоохранной деятельности, сохранению и популяризации культурного наследия. Среди свежих завершенных программ - проект по изучению численности каспийского тюленя.

Среди совместных российско-монакских проектов есть и достаточно необычные. Во время одного из фестивалей "Спасская башня" на Красной площади блистала команда музыкантов из числа личной охраны правителя Монако: оркестр карабинеров Альберта II к восторгу публики исполнил композиции из "Игры престолов". Руководитель оркестра - старший прапорщик Оливье Дреан - с подкупающей искренностью раскрыл журналистам все военные тайны княжества. Музыканты оркестра на самом деле - лишь отчасти музыканты. Репетиции и выступления у них занимают малую часть служебного времени. Все остальное время они охраняют князя, его семью и резиденцию. Раньше еще обеспечивали безопасность княжеской яхты, но у Альбера II яхты нет (в отличие от предшественника), поэтому боевые аквалангисты князя патрулируют береговую линию Монако. Благо она крохотная. Все вооружены автоматическими винтовками М-16 и пистолетами "Глок". В охране преобладают французы, монегасков очень мало, но так уж сложилось исторически. Жалованье - 2400 евро в месяц. При поступлении на службу кандидат в карабинеры должен быть здоров и образован, холост. Жениться можно через два года безупречной службы и с разрешения командира. Если рост ниже 180 см и старше 27 лет - не возьмут. И главное: у Альбера в подчинении 124 карабинера, из которых он в Москву отправил 26, таким образом сократив вооруженные силы своего государства более чем на 20%. Не улыбайтесь - это показатель доверия стране, куда отправляют личных телохранителей.

А проходящая сейчас в Монако фотовыставка - еще и индикатор интереса к России. "Самая красивая страна" в Садах Святого Мартина продлится до 13 декабря.

​Аналогичная фотовыставка в декабре пройдет во французском Биаррице. Попечитель парижского центра Русского географического общества Александр Николаевич де Миллер де Ла Серда возрождает традицию русских праздников на юго-западе Франции. В преддверии Нового года он вместе с мэрией Биаррица проведет русские вечера, которые решено совместить с выставкой фотографий проекта "Самая красивая страна".

Кстати

В рамках визита в Монако делегации Русского географического общества состоятся презентация деятельности РГО, и рабочая встреча с руководством Фонда Князя Монако Альбера II, на которой обсудили перспективы расширения партнерских взаимоотношений. Для российской делегации готовится торжественное посещение знаменитого Океанографического музея на фронтоне которого золотой мозаикой выложено название судна Действительного члена РГО океанолога и океанографа С.О. Макарова "Витязь".