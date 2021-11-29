Лукашенко: На границу подкинули тело погибшего беженца

На белорусской границе обнаружили тело погибшего беженца. Как заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, его подкинули.

"В этом миграционном кризисе мерзавцы дошли до убийства людей. Вчера ночью подкинули труп на нашу границу, сегодня ночью еще один труп нашли​​​. Тот же почерк", - цитирует главу государства агентство БЕЛТА. По словам Лукашенко, "в спальный мешок застегивают мертвого или, может, полумертвого человека, выбрасывают на границу", а когда его находят пограничники, он "уже бездыханный".

По данным госпогранкомитета Беларуси, 28 ноября на границе с Литвой было обнаружено одно тело избитого мигранта. "При осмотре местности обнаружены следы волочения тела беженца через границу с территории Литвы. Для установления обстоятельств произошедшего и причин смерти вызвана следственно-оперативная группа", - проинформировали в ведомстве.

"Это ж представьте - "демократы". До какой мерзости надо дойти, чтобы убивать людей и выбрасывать на сопредельную территорию. Это уже акция. Зачем? Что за этим стоит? Я думаю, следователи разберутся", - заметил Лукашенко.

По его мнению, Запад использует мигрантов как способ сдерживания белорусской армии в случае конфликта с Россией. Происходящее на границе прямо связано с обострением ситуации в черноморском бассейне.

При этом президент Беларуси подчеркнул, что власти не республики бряцают оружием, "но если кто-то с ружьем придет, есть чем ответить". "Мы пережили невзгоды послевоенных лет, когда голые, раздетые из землянок не могли вылезти. Сейчас более-менее живем приемлемо, мы не хотим никаких войн. Если кто-то хочет с нами разговаривать как с мирными людьми, - пожалуйста, с сегодняшнего дня. Мы готовы разговаривать. Но если кто-то к нам с мечом придет или с ружьем, у нас есть чем ответить", - заявил Лукашенко.