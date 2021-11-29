Новости

Лукашенко: Запад использует мигрантов для сдерживания белорусской армии 12:41
Путин назвал Градского ярким и неординарным человеком 12:40
В Подмосковье повысят зарплаты работникам системы здравоохранения 12:39
Путин встретится с президентом Вьетнама 30 ноября 12:38
Назван возможный рост цен от введения новых экологических платежей 12:18
Лукашенко: На границу подкинули тело погибшего беженца 12:18
Близкие погибших приходят к "Листвяжной" в надежде на чудо 12:03
Уральские ученые застряли в ЮАР из-за нового штамма "омикрон" 11:58
Оперштаб: В Москве выявлено 3434 новых случая COVID-19 11:57
Макрон прошел ревакцинацию 11:55
Полиция Грузии применила слезоточивый газ для разгона сторонников Саакашвили 11:42
"Газпром" в 2021 году уже получил рекордную прибыль 11:35
В Центре Гамалеи призвали не паниковать из-за "омикрон"-штамма 11:29
Цена "квадрата" в элитных новостройках Москвы приблизилась к 2 млн рублей 11:09
Китайские инвесторы подали иск против Украины в гаагский суд из-за "Мотор Сич" 11:06
Загрузку МБР "Ярс" в шахту показали на видео 11:04
ГИБДД Москвы остановила такси с ребенком за рулем 10:57
В Китае произошла вспышка коронавируса 10:50
В Приангарье выступили за признание майнинга предпринимательством 10:46
Мошенник в Москве похитил три миллиона рублей, предназначенные для инвестиций 10:44
На Ямале расширили список мест, куда можно попасть с QR-кодом 10:43
Рубль снова начал снижение после резкого роста 10:38
Назван срок открытия крупных развязок на МКАД 10:14
Вице-премьер Новак рассказал, на сколько хватит России нефти и газа 10:04
Сергунина: Технопарк "Мосгормаш" завоевал бронзу на международном конкурсе 10:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где в Москве можно покататься на коньках, лыжах и с горок
Где в Москве можно покататься на коньках, лыжах и с горок
После публикации "РГ" за Максима заступилась прокуратура
После публикации "РГ" за Максима заступилась прокуратура
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что изменится в жизни россиян в декабре
29.11.2021 12:18
Рубрика: В мире

Лукашенко: На границу подкинули тело погибшего беженца

Текст: Юрий Когалов

На белорусской границе обнаружили тело погибшего беженца. Как заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, его подкинули.

Фото: EPA-EFE/OKSANA MANCHUK / BELTA
Зачем на польско-белорусскую границу прибывают иностранные контингенты

"В этом миграционном кризисе мерзавцы дошли до убийства людей. Вчера ночью подкинули труп на нашу границу, сегодня ночью еще один труп нашли​​​. Тот же почерк", - цитирует главу государства агентство БЕЛТА. По словам Лукашенко, "в спальный мешок застегивают мертвого или, может, полумертвого человека, выбрасывают на границу", а когда его находят пограничники, он "уже бездыханный".

По данным госпогранкомитета Беларуси, 28 ноября на границе с Литвой было обнаружено одно тело избитого мигранта. "При осмотре местности обнаружены следы волочения тела беженца через границу с территории Литвы. Для установления обстоятельств произошедшего и причин смерти вызвана следственно-оперативная группа", - проинформировали в ведомстве.

"Это ж представьте - "демократы". До какой мерзости надо дойти, чтобы убивать людей и выбрасывать на сопредельную территорию. Это уже акция. Зачем? Что за этим стоит? Я думаю, следователи разберутся", - заметил Лукашенко.

По его мнению, Запад использует мигрантов как способ сдерживания белорусской армии в случае конфликта с Россией. Происходящее на границе прямо связано с обострением ситуации в черноморском бассейне.

При этом президент Беларуси подчеркнул, что власти не республики бряцают оружием, "но если кто-то с ружьем придет, есть чем ответить". "Мы пережили невзгоды послевоенных лет, когда голые, раздетые из землянок не могли вылезти. Сейчас более-менее живем приемлемо, мы не хотим никаких войн. Если кто-то хочет с нами разговаривать как с мирными людьми, - пожалуйста, с сегодняшнего дня. Мы готовы разговаривать. Но если кто-то к нам с мечом придет или с ружьем, у нас есть чем ответить", - заявил Лукашенко.

В мире экс-СССР Беларусь Беженцы в Европе

Главное сегодня

Путин поручил не допустить в России последствия энергодефицита в ЕС
В Центре Гамалеи призвали не паниковать из-за "омикрон"-штамма
Китайские инвесторы подали иск против Украины в гаагский суд из-за "Мотор Сич"
Вице-премьер Новак рассказал, на сколько хватит России нефти и газа
Вильфанд назвал причину температурных качелей в Москве этой зимой
Смогут ли США разрушить сделку ОПЕК+
Американцев поразили фото советского солдата Кобытева до и после войны