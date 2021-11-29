Лукашенко: Запад использует мигрантов для сдерживания белорусской армии

Миграционный кризис на белорусской границе, не исключает президент Беларуси, коллективный Запад использует как способ сдерживания белорусской армии в случае конфликта с Россией. Об этом Александр Лукашенко дал понять 29 ноября на совещании в центре стратегического управления, информирует пресс-служба главы государства.

"Они, наверное, переживают, что у нас стал меньше поток мигрантов, потому, что использовали этих людей (мы это уже видим) для того, чтобы решить свои внутренние проблемы и держать нас в напряжении. Они прекрасно понимают: если только Украина попробует развязать конфликт с Россией, в стороне Беларусь не останется, поэтому белорусскую армию надо сдерживать, напрягать на западных рубежах (Латвия, Литва, Польша) и на юге - усилением украинской границы", - уточнил верховный главнокомандующий, добавив, что в ближайшее время его слова могут подтвердить действия западной стороны.

Он напомнил в этой связи, что уже поручал министру обороны и председателю Госпогранкомитета ни в коем случае не поддаваться на провокации и не провоцировать конфликты и столкновения. В то же время руководству военного ведомства было поручено подготовить план ответа на возможные агрессию и противоправные действия в отношении Беларуси.