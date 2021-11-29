Медведев: Надо сделать выводы из миграционного кризиса в Беларуси

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал ситуацию на белорусско-польской границе одним из самых тяжелых миграционных кризисов в Европе. По его словам, он может иметь глобальные последствия. Выводы из ситуации, по его словам, необходимо сделать и России.

"Настоящая миграционная драма разыгралась на границе между Белоруссией и Польшей, - отметил Медведев на совещании, посвященном проблемам реализации миграционной политики РФ и задачах по повышению ее эффективности. - Это без преувеличения один из самых тяжелых миграционных кризисов в Европе, который может иметь глобальные последствия". По его оценке, они могут носить отсроченный характер.

Зампред Совбеза РФ заявил о необходимости сделать выводы. "Наша задача - проанализировать эту ситуацию, сделать из нее правильные выводы, скорректировать наши действия там, где это нужно, - подчеркнул он. - Ну и конечно, вести постоянный мониторинг обстановки в ближневосточном и других регионах мира, откуда могут исходить новые миграционные волны".

По словам Медведева, необходимо подумать над повышением государственного контроля в сфере миграции. "Мы меры в этом направлении предпринимаем регулярно, но все равно жизнь не стоит на месте, и вопросы цифрового управления миграционными процессами тоже стоят в повестке дня", - сказал он. Зампред Совбеза заявил, что также нужны дополнительные меры, которые позволят иностранцам лучше адаптироваться в РФ.

"Нельзя допускать их (мигрантов - прим. "РГ") изоляции, как это происходит во многих странах мира, и маргинализации, возникновения на территории нашей страны этнических анклавов", - подчеркнул Медведев.

И сейчас рост преступности среди мигрантов вызывает опасения. Зампред Совбеза привел статистику, согласно которой за девять месяцев текущего года количество преступлений, совершаемых иностранцами, выросло более, чем на 4%, а административных правонарушений - более чем на треть.

Он отметил, что во многом это связано с застарелой проблемой незаконной миграции.

"Немало иностранных граждан в нашей стране по-прежнему находятся с нарушением срока пребывания, - напомнил Медведев. - Они выпадают из зоны контроля государственных структур, часто их втягивают свои же соотечественники в криминальный бизнес, они становятся объектами вербовки со стороны экстремистов и террористических организаций, участвуют в публичных массовых конфликтах".

Особую опасность, подчеркнул он, представляют так называемые организованные этнические группировки.

Зампред Совбеза призвал проработать дополнительные меры по легальному привлечению трудовых мигрантов в страну. "Из-за коронавируса возник дефицит трудовой силы в отдельных отраслях экономики, это касается и сельского хозяйства, и строительного сектора, и жилищно-коммунального сектора", - пояснил он. Однако, особо отметил он, привлекать трудовую силу надо без ущемления прав и преимуществ, которыми обладают российские работники.

При этом в зоне особого внимания должны быть вопросы не только внешней, но и внутренней миграции, ведь диспропорции в расселении людей по территории России увеличиваются.

"По различным причинам люди уезжают, как правило, в центр, на северо-запад, на юго-запад нашей страны из других регионов государства, включая Восточную Сибирь, Дальний Восток и Крайний Север", - объяснил Медведев.

Он сообщил, что проведет серию совещаний по повышению эффективности государственной миграционной политики. В итоге будут подготовлены меры, направленные на обеспечение общественной безопасности.