МИД ФРГ: Берлин отвергает санкции США против "Северного потока-2"

Германия отвергает санкции США против "Северного потока-2", так в отношении союзников не поступают. Об этом заявил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.

"Руководители отделов МИД и министерства энергетики недавно были в Вашингтоне и провели конструктивные переговоры с высокопоставленными представителями администрации США и конгресса", - напомнил дипломат. По его словам, власти двух странах ведут диалог на разных уровнях во вопросам энергетической безопасности и "Северному потоку-2". "Наша позиция по отношению к санкциям известна: мы в принципе отвергаем санкции среди союзников", - подчеркнул Бургер. "Тут не должно быть ничего удивительного", - добавил он.

Как ранее сообщил портал Axios, правительство Германии призвало членов американского конгресса не вводить санкции в отношении газопровода "Северный поток-2". Согласно попавшим в распоряжение СМИ документам, ограничительные меры ослабят доверие к США и нанесут ущерб трансатлантическому единству.

Как отмечают аналитики, призыв должен показать, насколько серьезно Германия относится к своим обязательствам, обозначенным в июльском совместном заявлении, которое администрация Джо Байдена считает основанием для отказа от санкций.