МИД РФ анонсировал новые ограничения из-за штамма "омикрон"

Оперативный штаб в ближайшее время объявит о новых ограничениях для сдерживания распространения штамма коронавируса "омикрон". Об этом проинформировали в министерстве иностранных дел РФ.

По словам замглавы МИД Евгения Иванова, на последнем заседании оперативного штаба под руководством Татьяны Голиковой были приняты определенные решения. "Ну, наверное, оперштаб о них объявит", - приводит его слова РИА Новости.

Ранее Россия уже ограничила въезд для граждан из десяти стран и автономий, где был обнаружен новый штамм. В список попали ЮАР, Ботсвана, Лесото, Намибия, Зимбабве, Мозамбик, Мадагаскар, Эсватини, Танзания и Гонконг. Также Роспотребнадзору вместе с Минтрансом было поручено организовать экспресс-тестирование на коронавирус всех россиян, приехавших обратно из десяти перечисленных стран, а также из Китая, Израиля, Великобритании и Северной Ирландии.

Напомним, южноафриканский штамм новой коронавирусной инфекции варианта B.1.1.529 был недавно впервые выявлен в Ботсване и ЮАР. ВОЗ назвала его буквой греческого алфавита "омикрон". В последние дни штамм был обнаружен уже в ряде европейских стран, Австралии, Израиле.