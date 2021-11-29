МИД РФ возложил ответственность на НАТО за происходящее на границе Беларуси

Миграционный кризис, возникший на границе Беларуси и Польши, стал результатом действий НАТО. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в ходе выступления в дискуссионном клубе "Валдай".

"Мы не должны забывать о причинах этих миграционных потоков​​​. Это, прежде всего, результат тех военных операций, которые проводили союзники либо в составе НАТО, либо отдельно, результат действий "мирного" НАТО по геополитическому освоению пространств", - отметил замглавы МИД.

Грушко также обратил внимание на тот факт, что после окончания "холодной войны" "интересы самосохранения альянса были поставлены выше фундаментальных интересов создания общеевропейской безопасности". Были нарушены обещания не расширяться на восток. Как отметил дипломат, сама политика "открытых дверей", которую ведет альянс - "не что иное, как поиск врага". И тем самым был нарушен главный принцип НАТО, согласно которому каждое расширение должно укреплять безопасность альянса.

На самом же деле эта политика привела только к ослаблению альянса, увеличению его уязвимости, что в свою очередь дестабилизировало обстановку в Балтийском регионе. "Он был превращен в арену военного соперничества", - указал Грушко. "Степень этого военного напряжения достигает такого накала, что членом НАТО в условиях проводимого альянсом курса на сдерживание России быть просто опасно. Это, кстати, признают сами члены НАТО, называя себя "прифронтовыми", - заявил дипломат.

По мнению замминистра, для восстановления диалога РФ и НАТО должны произойти фундаментальные сдвиги в политике альянса. "Есть ли шансы на изменения к лучшему? Есть. Если возобладает полное понимание подлинных интересов европейской безопасности. А они не могут состоять в том, чтобы продвигать отношения с Россией все ближе к опасной черте", - отметил Грушко.

По его словам, необходимо принять меры по снижению активности и военной деятельности вдоль линии непосредственно у соприкосновения России и НАТО. "Все, что происходит на земле сегодня, подчеркну, осуществляется по калькам холодной войны, все эти оперативные планы очень напоминают то, что мы уже пережили", - обратил внимание дипломат.

И пока эта политика не изменится, постпредство России при НАТО в Брюсселе вряд ли возобновит свою работу. Как заявил Грушко, его просто вынудили свернуть свою деятельность. "Российской Федерации был послан сигнал, что дипломатическое присутствие здесь абсолютно неуместно, что нормальной дипломатической жизни не будет", - отметил замминистра.