Минск призвал к активному взаимодействию с союзниками по ОДКБ и СГ

Жесткое геополитическое противоборство, констатировал 29 ноября с трибуны национального парламента Беларуси председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, ставит перед народными избранниками задачи "по отстаиванию суверенитета и независимости страны, защите белорусского народа от той массированной атаки, которая ведется на традиционные ценности и идеалы".

Выступая на совместном заседании обеих палат парламента, спикер нижней палаты подчеркнул, что потерпев год назад неудачу с попыткой государственного переворота в стране, коллективный Запад наращивает санкционное давление, продолжая испытывать ее на прочность.

Особую обеспокоенность, по его словам, вызывает тот факт , что "развязанная информационная война постепенно приобретает формы военного противостояния. Под предлогом искусственно созданного извне миграционного кризиса происходит наращивание войск НАТО у западных границ. При этом страны, всегда на словах выступавшие за демократию и права человека, сегодня, не раздумывая, применяют силу и оружие против мирных граждан, беременных женщин, детей и стариков. Вот такое понимание демократии они всячески стараются навязать и нам", - констатировал Андрейченко.

В этой связи он акцентировал внимание своих коллег, что депутаты должны активнее взаимодействовать с союзниками по ОДКБ и в Союзном государстве. Он уточнил, что именно сегодня пройдет очередное пленарное заседание Парламентской ассамблеи ОДКБ, где будут рассмотрены и "вопросы противодействия новым угрозам и вызовам коллективной безопасности. Ситуацию с беженцами обсудим и с коллегами по Союзному государству, поскольку эта провокация в равной степени направлена и против Российской Федерации. Ближайшим поводом для этого станет визит в Беларусь председателя Государственной Думы России Вячеслава Володина 2 декабря". Спикер пояснил, что в ходе визита состоится сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России. И главным вопросом, заявил он, "который предстоит рассмотреть, станет декрет Высшего государственного совета Союзного государства об углублении экономической интеграции, подписанный лидерами наших стран 4 ноября".

Пакет из 28 союзных программ, являющийся составной частью декрета, сообщил парламентарий, "направлен на сближение макроэкономических политик двух государств". Дальнейшую гармонизацию "денежно-кредитной политики, валютного регулирования, законодательства в области обеспечения равного доступа к госзаказу и госзакупкам, внедрение общих правил конкуренции и обеспечение равных прав потребителей".

Конечной целью, по словам Андрейченко, является создание дополнительных условий для поступательного роста экономик, обеспечение повышения благосостояния граждан двух стран и, конечно же, укрепление двусторонних союзнических отношений. Он обратил внимание парламентариев, что "в развитие этого стратегического документа необходимо принять более 400 актов и двусторонних соглашений. Работа предстоит колоссальная. Но в наших интересах не затягивать этот процесс. Ведь развитая экономика - это основа независимости и социального благополучия. Об этом мы и поговорим на сессии Парламентского собрания", - резюмировал спикер нижней палаты парламента РБ.