Мишустин поручил обеспечить ввоз препарата для лечения детей с эпилепсией

В 2021 году в Россию ввезут пять тысяч упаковок препарата "Петнидан". Он применяется для лечения детей с эпилепсией. Лекарство производится в Германии и не зарегистрировано в России. Закупкой и ввозом займется Московский эндокринный завод.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил министерству здравоохранения выдать разрешение на ввоз препарата. Сделать это необходимо в течение пяти рабочих дней после получения соответствующего заявления от Московского эндокринного завода.

"Дети должны получить лекарство в максимально короткие сроки, поэтому заводу необходимо оперативно подать в министерство здравоохранения соответствующую заявку", - сказал Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.