Мультимедийный спектакль "Ван Гог. Дыхание звезд" впервые покажут в России

Мультимедиа-технологии уверенно шагнули на театральные подмостки, перевернув наши традиционные представления о спектаклях. Актерам мало сцены и декораций, им нужны специальные павильоны с огромными экранами и полное погружение во внутренний мир героев, их чувств и переживаний. Именно так, балансируя на грани искусства и технологий, появился мультимедийный спектакль "Ван Гог. Дыхание звезд", в котором живая игра актеров соединилась с качественным визуальным контентом. Премьера в России состоится 3 декабря в арт-пространстве "Зоодепо".

Узнать Ван Гога, погрузиться в его мир, стать самому на мгновение великим гением - такой уникальный опыт ждет каждого гостя исключительной постановки, обещают создатели перформанса. Для шоу был создан специальный павильон с огромными экранами, на которые проецируются изображения полотен великого художника. Зрители увидят более 300 картин, эскизов и документальных фотографий мастера.

В основе спектакля - письма художника к своему брату. Роли Винсента Ван Гога и его брата Тео исполнят актеры московских театров Юрий Соколов (Театр Модерн), Николай Орловский (Театр "Мастерская" Фоменко), а также Петр Лойко и Альберт Ибрагимов.

Откровенный, душевный и чувственный разговор с Ван Гогом поможет зрителю заглянуть в душу гения и прочувствовать его сомнения, страхи, воспоминания, предчувствия и надежды. Создатели будто намеренно оставляют зрителя наедине с художником и его картинами.

"До сегодняшнего дня спектакль с успехом демонстрировался в Дубае и Швейцарии, и мы надеемся, что он также понравится взыскательной московской публике. Думаю, что трогательная история гения в исполнении актеров московских театров на фоне огромных шедевров художника никого не оставит равнодушным", - рассказывает Олег Маринин, организатор проекта и глава компании Vision Multimedia, создавшей цифровую и аудиовизуальную часть спектакля.