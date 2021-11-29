Мультимедийный спектакль "Ван Гог. Дыхание звезд" впервые покажут в России

Узнать Ван Гога, погрузиться в его мир, стать самому на мгновение великим гением - такой уникальный опыт ждет каждого гостя исключительной постановки, обещают создатели перформанса. Для шоу был создан специальный павильон с огромными экранами, на которые проецируются изображения полотен великого художника. Зрители увидят более 300 картин, эскизов и документальных фотографий мастера.
В основе спектакля - письма художника к своему брату. Роли Винсента Ван Гога и его брата Тео исполнят актеры московских театров Юрий Соколов (Театр Модерн), Николай Орловский (Театр "Мастерская" Фоменко), а также Петр Лойко и Альберт Ибрагимов.
Откровенный, душевный и чувственный разговор с Ван Гогом поможет зрителю заглянуть в душу гения и прочувствовать его сомнения, страхи, воспоминания, предчувствия и надежды. Создатели будто намеренно оставляют зрителя наедине с художником и его картинами.
"До сегодняшнего дня спектакль с успехом демонстрировался в Дубае и Швейцарии, и мы надеемся, что он также понравится взыскательной московской публике. Думаю, что трогательная история гения в исполнении актеров московских театров на фоне огромных шедевров художника никого не оставит равнодушным", - рассказывает Олег Маринин, организатор проекта и глава компании Vision Multimedia, создавшей цифровую и аудиовизуальную часть спектакля.