Мультимедийный спектакль "Ван Гог. Дыхание звезд" впервые покажут в России

Новости

Песков заявил о надежде на разговор Путина и Байдена до конца года 14:22
Вывозной рейс могут организовать для россиян в ЮАР 14:20
В Арктике за год убрали более 1,5 тысячи тонн отходов 14:19
Песков рассказал о дальнейших шагах РФ в связи с появлением штамма "омикрон" 14:10
ВС: Иностранные инвесторы выигрывают в России 89 процентов споров 14:10
В московском метро запустили тематический поезд "Путешествие по России" 14:01
В Алтайском крае после страшного ДТП учителям запретили подвозить детей 13:56
Мишустин поручил обеспечить ввоз препарата для лечения детей с эпилепсией 13:53
Минтранс: Ситуация с задержками грузов на Дальнем Востоке близка к разрешению 13:50
В России введен акциз на жидкую сталь 13:49
Умер актер и режиссер, народный артист СССР Владимир Наумов 13:43
В Минэнерго допустили рост тарифов на электроэнергию для майнеров 13:41
В Хакасии военные медики оказали помощь 3 тысячам больных COVID-19 13:37
Распределены первые 500 млрд рублей на инфраструктурные кредиты для регионов 13:25
На Москву надвигается ливневый циклон "Бенедикт" 13:11
Названы десять самых популярных удаленных профессий 13:03
Прощание с Александром Градским пройдет 1 декабря 12:59
Владелец "Листвяжной" выплатил семьям шахтеров более 100 млн рублей 12:55
Лукашенко: Запад использует мигрантов для сдерживания белорусской армии 12:41
Путин назвал Градского ярким и неординарным человеком 12:40
В Подмосковье повысят зарплаты работникам системы здравоохранения 12:39
Путин встретится с президентом Вьетнама 30 ноября 12:38
Назван возможный рост цен от введения новых экологических платежей 12:18
Лукашенко: На границу подкинули тело погибшего беженца 12:18
Близкие погибших приходят к "Листвяжной" в надежде на чудо 12:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Вечорко: Даже выйдя из "красной зоны", визитеры не поверили в происходящее
Вечорко: Даже выйдя из "красной зоны", визитеры не поверили в происходящее
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что изменится в жизни россиян в декабре
29.11.2021 13:41
Рубрика: Культура

Мультимедийный спектакль "Ван Гог. Дыхание звезд" впервые покажут в России

Текст: Наталья Лебедева
Мультимедиа-технологии уверенно шагнули на театральные подмостки, перевернув наши традиционные представления о спектаклях. Актерам мало сцены и декораций, им нужны специальные павильоны с огромными экранами и полное погружение во внутренний мир героев, их чувств и переживаний. Именно так, балансируя на грани искусства и технологий, появился мультимедийный спектакль "Ван Гог. Дыхание звезд", в котором живая игра актеров соединилась с качественным визуальным контентом. Премьера в России состоится 3 декабря в арт-пространстве "Зоодепо".
Фото: предоставлено арт-пространством «Зоодепо» Фото: предоставлено арт-пространством «Зоодепо»
Фото: предоставлено арт-пространством «Зоодепо»

Узнать Ван Гога, погрузиться в его мир, стать самому на мгновение великим гением - такой уникальный опыт ждет каждого гостя исключительной постановки, обещают создатели перформанса. Для шоу был создан специальный павильон с огромными экранами, на которые проецируются изображения полотен великого художника. Зрители увидят более 300 картин, эскизов и документальных фотографий мастера.

Фото: christies.com
"Стога пшеницы" Винсента Ван Гога продали почти за $36 млн

В основе спектакля - письма художника к своему брату. Роли Винсента Ван Гога и его брата Тео исполнят актеры московских театров Юрий Соколов (Театр Модерн), Николай Орловский (Театр "Мастерская" Фоменко), а также Петр Лойко и Альберт Ибрагимов.

Откровенный, душевный и чувственный разговор с Ван Гогом поможет зрителю заглянуть в душу гения и прочувствовать его сомнения, страхи, воспоминания, предчувствия и надежды. Создатели будто намеренно оставляют зрителя наедине с художником и его картинами.

"До сегодняшнего дня спектакль с успехом демонстрировался в Дубае и Швейцарии, и мы надеемся, что он также понравится взыскательной московской публике. Думаю, что трогательная история гения в исполнении актеров московских театров на фоне огромных шедевров художника никого не оставит равнодушным", - рассказывает Олег Маринин, организатор проекта и глава компании Vision Multimedia, создавшей цифровую и аудиовизуальную часть спектакля.

Культура Арт РГ-Видео

Главное сегодня

ВОЗ сообщила об очень высоком риске распространения штамма "омикрон"
Путин поручил не допустить в России последствия энергодефицита в ЕС
В Центре Гамалеи призвали не паниковать из-за "омикрон"-штамма
Китайские инвесторы подали иск против Украины в гаагский суд из-за "Мотор Сич"
В Кузбассе число пострадавших при взрыве на шахте увеличилось до 92
Худрук БДТ им. Товстоногова - о настоящем и будущем актеров и зрителей в изменчивом мире
По "Пушкинской карте" можно будет купить билет в кино