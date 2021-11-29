МВД просит продлить арест бывшей замминистра просвещения Марине Раковой

МВД обратилось в Тверской суд Москвы с ходатайством продлить арест бывшей замминистра просвещения Марине Раковой и ее гражданскому супругу, сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу суда.

Напомним, что уголовное дело, по которому проходят Ракова, было возбуждено по факту хищения мошенническим путем денег, принадлежащих ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", выделенных в рамках реализации федерального проекта "Учитель года" национального проекта "Образование". По делу также были арестованы, бывшие сотрудники фонда Евгений Зак, Максим Инкин, гражданский супруг Раковой Артур Стеценко, ректор "Шанинки" Сергей Зуев. Все они содержатся под стражей, никто из них вину не признает. Исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова признала свою вину в хищении денег и была переведена под домашний.

Когда суд рассмотрит ходатайство следствия пока неизвестно.