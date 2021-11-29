Новости

Интенсивность движения по платным участкам "Автодора" выросла на 10% 15:54
РФПИ: При необходимости модифицированный под "омикрон" "Спутник V" будет готов к февралю 15:53
Apple продала 10 млн iPhone за прошедшие выходные 15:52
В Египте открылась международная выставка вооружений EDEX-2021 15:46
Трейлер: премьера "Морбиуса" отложена на неделю 15:46
Американский толковый словарь назвал "вакцину" словом года 15:45
"Яндекс" опроверг сообщения СМИ о претензиях ЕЭК к компании 15:45
Дептранс Москвы предупредил автомобилистов об ухудшении погоды 15:23
"Не чаще раза в 10 лет": В регионах ЦФО ожидаются грозы и зарницы 15:22
Как итальянский городок на Сицилии удивил темпами вакцинации 15:21
Набиуллина призвала сворачивать масштабные антикризисные меры в России 15:16
В Германии антиваксеры прививались нелегальной вакциной изобретателя-одиночки 15:16
Рогозин: Россия должна запустить станцию к Венере до 2030 15:14
Набиуллина заявила о "сильном беспокойстве" ЦБ из-за инфляции в России 15:09
Начало действия закона о компенсации советских вкладов отложено на год 15:03
Глава Минюста представил подчиненным нового директора ФСИН 14:53
Зеленский попросил пустить иностранных военных для учений на Украине 14:52
Путин наградит строителей Байкальского тоннеля 14:43
Александра Градского похоронят на Ваганьковском кладбище в Москве 14:42
В Подмосковье телефонный мошенник обманул пенсионеров на 2 миллиона рублей 14:31
Путин утвердил повышение НДПИ на железную руду и уголь 14:30
Песков заявил об отсутствии подготовки саммита Путина и Зеленского 14:28
Песков заявил о надежде на разговор Путина и Байдена до конца года 14:22
Для вывоза россиян из ЮАР могут организовать спецрейс 14:20
В Арктике за год убрали более 1,5 тысячи тонн отходов 14:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Вечорко: Даже выйдя из "красной зоны", визитеры не поверили в происходящее
Вечорко: Даже выйдя из "красной зоны", визитеры не поверили в происходящее
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что изменится в жизни россиян в декабре
29.11.2021 15:16
Рубрика: Экономика

Набиуллина призвала сворачивать масштабные антикризисные меры в России

Текст: Анастасия Селиванова

Масштабные антикризисные меры государства пора сворачивать, им на смену должна прийти помощь тем, кто действительно в ней нуждается. С таким призывом выступила на брифинге Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Набиуллина заявила о "сильном беспокойстве" ЦБ из-за инфляции в России

"Восстановление неоднородно - новые волны пандемии могут приводить к введению новых ограничений, влияющих на разные отрасли экономики. Но масштабные антикризисные меры уже должны быть завершены, им на смену приходят более адресные, помогающие именно пострадавшим людям и компаниям", - пояснила глава ЦБ РФ.

Антикризисные меры включают, например, различные налоговые послабления для бизнеса. Наряду с правительством Банк России также участвует в антикризисной программе, которая направлена на ограничение масштабов распространения кризиса во время пандемии коронавируса.

Двумя неделями ранее глава ЦБ РФ уже предупреждала о необходимости остановить "накачивание экономики", сравнив ситуацию со спринтерским бегом: "Бежать быстро долго не невозможно". Набиуллина поясняла, что "экономический организм" может переварить масштабные антикризисные меры и выдать в итоге высокую инфляцию. "Это как зашкаливающий пульс у бегуна, за ней потеря темпов роста - одышка, а потом сердечный приступ - экономический кризис", - заключила она.

Экономика Макроэкономика Госфонды и контрольные органы Центральный банк Антикризисная программа правительства Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Президент подписал закон о едином налоговом платеже для бизнеса
Мишустин поручил обеспечить ввоз препарата для лечения детей с эпилепсией
В Центре Гамалеи призвали не паниковать из-за "омикрон"-штамма
Путин поручил не допустить в России последствия энергодефицита в ЕС
Китайские инвесторы подали иск против Украины в гаагский суд из-за "Мотор Сич"
Россияне рассказали, что хотят получить от работодателя на Новый год
Что будет с рублем в декабре