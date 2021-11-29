Набиуллина призвала сворачивать масштабные антикризисные меры в России

Масштабные антикризисные меры государства пора сворачивать, им на смену должна прийти помощь тем, кто действительно в ней нуждается. С таким призывом выступила на брифинге Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Восстановление неоднородно - новые волны пандемии могут приводить к введению новых ограничений, влияющих на разные отрасли экономики. Но масштабные антикризисные меры уже должны быть завершены, им на смену приходят более адресные, помогающие именно пострадавшим людям и компаниям", - пояснила глава ЦБ РФ.

Антикризисные меры включают, например, различные налоговые послабления для бизнеса. Наряду с правительством Банк России также участвует в антикризисной программе, которая направлена на ограничение масштабов распространения кризиса во время пандемии коронавируса.

Двумя неделями ранее глава ЦБ РФ уже предупреждала о необходимости остановить "накачивание экономики", сравнив ситуацию со спринтерским бегом: "Бежать быстро долго не невозможно". Набиуллина поясняла, что "экономический организм" может переварить масштабные антикризисные меры и выдать в итоге высокую инфляцию. "Это как зашкаливающий пульс у бегуна, за ней потеря темпов роста - одышка, а потом сердечный приступ - экономический кризис", - заключила она.