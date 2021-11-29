Новости

Интенсивность движения по платным участкам "Автодора" выросла на 10% 15:54
РФПИ: При необходимости модифицированный под "омикрон" "Спутник V" будет готов к февралю 15:53
Apple продала 10 млн iPhone за прошедшие выходные 15:52
Видео: на Стамбул обрушился ураган 15:51
В Египте открылась международная выставка вооружений EDEX-2021 15:46
Трейлер: премьера "Морбиуса" отложена на неделю 15:46
Американский толковый словарь назвал "вакцину" словом года 15:45
"Яндекс" опроверг сообщения СМИ о претензиях ЕЭК к компании 15:45
Дептранс Москвы предупредил автомобилистов об ухудшении погоды 15:23
"Не чаще раза в 10 лет": В регионах ЦФО ожидаются грозы и зарницы 15:22
Как итальянский городок на Сицилии удивил темпами вакцинации 15:21
Набиуллина призвала сворачивать масштабные антикризисные меры в России 15:16
В Германии антиваксеры прививались нелегальной вакциной изобретателя-одиночки 15:16
Рогозин: Россия должна запустить станцию к Венере до 2030 15:14
Набиуллина заявила о "сильном беспокойстве" ЦБ из-за инфляции в России 15:09
Начало действия закона о компенсации советских вкладов отложено на год 15:03
Глава Минюста представил подчиненным нового директора ФСИН 14:53
Зеленский попросил пустить иностранных военных для учений на Украине 14:52
Путин наградит строителей Байкальского тоннеля 14:43
Александра Градского похоронят на Ваганьковском кладбище в Москве 14:42
В Подмосковье телефонный мошенник обманул пенсионеров на 2 миллиона рублей 14:31
Путин утвердил повышение НДПИ на железную руду и уголь 14:30
Песков заявил об отсутствии подготовки саммита Путина и Зеленского 14:28
Песков заявил о надежде на разговор Путина и Байдена до конца года 14:22
Для вывоза россиян из ЮАР могут организовать спецрейс 14:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Вечорко: Даже выйдя из "красной зоны", визитеры не поверили в происходящее
Вечорко: Даже выйдя из "красной зоны", визитеры не поверили в происходящее
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что изменится в жизни россиян в декабре
29.11.2021 15:09
Рубрика: Экономика

Набиуллина заявила о "сильном беспокойстве" ЦБ из-за инфляции в России

Текст: Анастасия Селиванова
Уровень инфляции в России "сильно беспокоит" Банк России. Если ситуация не изменится, то ЦБ придется сохранить жесткую денежно-кредитную политику (ДКП) для возвращения к целевому уровню инфляции.
Фото: Мамонтов Сергей / РИА Новости
В Росстате назвали самые подорожавшие продукты октября

Об этом глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила на брифинге Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). "Сегодня инфляция нас сильно беспокоит. Она в два раза превысила нашу цель в 4%, мы повысили ставку и ожидаем пока, что нам придется сохранить жесткость в политике, чтобы вернуть инфляцию к цели", - пояснила глава регулятора.

По оценкам Набиуллиной, если не предотвратить рост инфляции и не изменить высокие инфляционные ожидания граждан, то это может обернуться попаданием экономики в так называемую инфляционную спираль. Под этим понятием имеется в виду взаимозависимость роста зарплат и роста цен на товары и услуги. Так, при росте цен требуется повышение зарплаты, рост зарплаты увеличивает денежную массу, что подстегивает дальнейший рост цен и т.д.

По данным Росстата, инфляция в России в годовом выражении к 22 ноября составила 8,06%. Пиковый годовой показатель был зафиксирован 1 ноября - 8,14%. На фоне разгона инфляции в конце октября Банк России решил повысить ключевую ставку сразу на 75 базисных пунктов - до 7,5%. Глава департамента ДКП Банка России Кирилл Тремасов, говоря о грядущем в декабре заседании регулятора, отметил, что будет рассматриваться возможность и дальше повышать ставку, пока не удастся побороть инфляцию.

Экономика Финансы Банки Экономика Макроэкономика Экономика Товары и цены Госфонды и контрольные органы Центральный банк Цены на продукты

Главное сегодня

Президент подписал закон о едином налоговом платеже для бизнеса
Мишустин поручил обеспечить ввоз препарата для лечения детей с эпилепсией
В Центре Гамалеи призвали не паниковать из-за "омикрон"-штамма
Путин поручил не допустить в России последствия энергодефицита в ЕС
Китайские инвесторы подали иск против Украины в гаагский суд из-за "Мотор Сич"
Россияне рассказали, что хотят получить от работодателя на Новый год
Что будет с рублем в декабре