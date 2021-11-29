Набиуллина заявила о "сильном беспокойстве" ЦБ из-за инфляции в России

Уровень инфляции в России "сильно беспокоит" Банк России. Если ситуация не изменится, то ЦБ придется сохранить жесткую денежно-кредитную политику (ДКП) для возвращения к целевому уровню инфляции.

Об этом глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила на брифинге Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). "Сегодня инфляция нас сильно беспокоит. Она в два раза превысила нашу цель в 4%, мы повысили ставку и ожидаем пока, что нам придется сохранить жесткость в политике, чтобы вернуть инфляцию к цели", - пояснила глава регулятора.

По оценкам Набиуллиной, если не предотвратить рост инфляции и не изменить высокие инфляционные ожидания граждан, то это может обернуться попаданием экономики в так называемую инфляционную спираль. Под этим понятием имеется в виду взаимозависимость роста зарплат и роста цен на товары и услуги. Так, при росте цен требуется повышение зарплаты, рост зарплаты увеличивает денежную массу, что подстегивает дальнейший рост цен и т.д.

По данным Росстата, инфляция в России в годовом выражении к 22 ноября составила 8,06%. Пиковый годовой показатель был зафиксирован 1 ноября - 8,14%. На фоне разгона инфляции в конце октября Банк России решил повысить ключевую ставку сразу на 75 базисных пунктов - до 7,5%. Глава департамента ДКП Банка России Кирилл Тремасов, говоря о грядущем в декабре заседании регулятора, отметил, что будет рассматриваться возможность и дальше повышать ставку, пока не удастся побороть инфляцию.