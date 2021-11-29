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29.11.2021 21:52
Рубрика: Культура

Национальную премию в сфере креативных индустрий России вручат 18 декабря

Текст: Сусанна Альперина
Первую Национальную премию в сфере креативной экономики России Russian Creative Awards проводит дирекция "Российской креативной недели" совместно с АНО "Креативная экономика" и при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Торжественная церемония вручения премии состоится 18 декабря в Концертном зале "Зарядье" и пройдет в формате постановки с участием мировых звезд классической музыки и сценарного искусства. Церемония награждения завершит Международный год креативной экономики в целях устойчивого развития, провозглашенный ООН.

Russian Creative Awards выявит и поддержит проекты с инновационным подходом, оказавшие существенное влияние на развитие креативных отраслей в России, а также профессионалов, чьи инициативы привлекли внимание аудитории и произвели мощный социокультурный эффект.

Более 3 тысяч заявок подано на участие в премии "Знание"

На участие в премии было подано более 3000 заявок из 72 регионов России. Лауреаты Russian Creative Awards будут определены в два этапа. Члены Экспертного совета Премии уже приступили к оценке заявок, после чего будут названы финалисты в каждой из 10 кросс-индустриальных номинаций. Далее начнется работа Большого жюри, которое и определит победителей. Шорт-лист номинантов будет опубликован 6 декабря на сайте rc-awards.ru.

Василий Церетели, исполнительный директор Московского музея современного искусства, вице-президент Российской академии художеств, член профессиональных гильдий "Российской креативной недели" говорит о Премии: "Я уверен, что Russian Creative Awards - это замечательное начинание для поддержки креативных людей и творческих лидеров нашей страны. Участие в премии станет способом вывести их на орбиту широкой узнаваемости, даст им возможность заявить о своих работах и достижениях, популяризирует свежие идеи в различных креативных отраслях, вдохновит на новые свершения. В конечном счете, как мне видится, премия должна стать стимулом для системного развития всей российской креативной экономики: персональная поддержка талантливых людей, выбранных членами Гильдий - профессионалами - в данном случае эквивалентна поддержке огромного творческого потенциала всей России".

Кстати

По результатам Премии будет издан специальный сборник "Russian Creative Awards: лучшие среди равных", который будет распространяться на всех крупных мероприятиях в сфере креативных индустрий России.

Культура Экономика Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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