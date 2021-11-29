Найти нужное лекарство в аптеках стало проще

Найти нужное лекарство и ближайшую аптеку, в которой оно есть в наличии, теперь можно с помощью бесплатного мобильного приложения "Честный знак", которое разработал и запустил оператор маркировки лекарств - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Об этом "Российской газете" рассказали в пресс-службе организации.

Отмечается, что приложение напрямую связано с государственной информационной системой маркировки. В ней есть информация обо всех аптеках, больницах, производителях, импортерах, дистрибуторах лекарств - о каждой организации, которая имеет отношение к обороту фармсредств, а также о каждой лекарственной упаковке.

Благодаря системе маркировки все желающие могут получить полную информацию о любом препарате: где он продается, в каком количестве, какой у него срок годности, пояснил замгендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов. При этом найти нужное лекарство можно как по торговому наименованию, так и по названию действующего вещества.

Кстати, госорганам маркировка позволяет прогнозировать доступность препаратов, более эффективно управлять логистикой и запасами лекарств, предотвращать их дефицит. Это особенно актуально в период пандемии коронавируса.