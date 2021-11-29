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29.11.2021 05:30
Рубрика: Общество

Назван дешевый продукт для снижения сахара и холестерина

Текст: Оксана Грибанова

Одна из самых популярных специй, которая сделает аппетитнее практически любое блюдо, связана с массой преимуществ для здоровья. Так, зарубежные диетологи рекомендуют включить в ежедневный рацион доступный каждому чеснок.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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"Продукт способствует снижению уровня холестерина в крови, уменьшая его выработку в печени. Последние данные показали, что чеснок помогает снизить как общий уровень холестерина, так и непосредственно "плохой" холестерин - а это два фактора риска развития сердечных заболеваний", - передает Food.news со ссылкой на медиков.

Кроме того, согласно исследованию, опубликованному в Journal of Nutrition, употребление чеснока связано и с уменьшением уровня сахара в крови.

Ранее гастроэнтеролог Лилия Узилевская рассказала, что чеснок также снижает артериальное давление, улучшает состояние сосудов. Поэтому употребление продукта является профилактикой атеросклероза и связано с коррекцией липидного профиля.

Важно иметь в виду, что чеснок - достаточно агрессивный продукт. В сыром виде (тем более на голодный желудок) продукт оказывает негативное воздействие на слизистую. Некоторым и вовсе стоит отказаться от специи или есть ее крайне аккуратно.

Как предупредила врач-диетолог Инна Заикина, в большом количестве чеснок противопоказан больным с обострением язвенной болезни желудка, панкреатита, желчнокаменной болезни, поскольку продукт стимулирует выделение желудочного сока и желчи.

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